Самое важное соревнования года: в Жашкове состоялся Чемпионат Украины по преодолению препятствий

Чемпионат Украины – это без преувеличения важнейшие соревнования года. Ведь по результатам этих соревнований победитель получает почетное звание "Чемпиона Украины", в соответствующей дисциплине.

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Недавно в г. Жашков состоялся Чемпионат Украины по преодолению препятствий среди взрослых, юниоров, юношей и детей. В соревнованиях приняло участие около 88 пар участников. Многие болельщики имели возможность наблюдать упорную борьбу за титул Чемпиона, как непосредственно с трибун, так и через онлайн-трансляцию соревнований.

По результатам личного первенства в категории "ЮНОШИ" победу одержала Азарова Екатерина (Канканто).

2-е место занял Тищенко Андрей (Пьякур).

3-е место занял Половьян Максим (Линкор ПКЗ).

В категории "ЮНИОРЫ " победу одержала Юшкевич София (Башар),

2 место досталось Тищенко Илье (Лима).

И наконец, " ЧЕМПИОНОМ УКРАИНЫ-2024 среди ВЗРОСЛЫХ " стал Лапа Евгений (Новелла ПКЗ),

2-место получил Иванов Александр (Стол Хартс)

3-е место занял Индюшкин Евгений (Комплимент ПКЗ).

Поздравляем победителей и призеров! Желаем успехов, новых достижений и побед в будущем, как на территории Украины, так и на международной арене!