Самая сексуальная каратистка Украины выиграла Европейские игры

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, обладающая неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, завоевала "золото" на Европейских играх-2023, которые в эти дни проходят в Польше. 31-летняя одесситка стала лучшей в весовой категории до 55 кг, впервые в своей карьере выиграв этот турнир.

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По ходу соревнований Анжелика добыла победу Тубу Якан из Турции (4:2), свела в ничью встречу с итальянкой Вероникой Брунори (0:0), выиграла у Гизем Дамла Бугур из Турции (3:0). В полуфинале наша соотечественница одолела Дженнифер Варлинг из Люксембурга (2:0), а в финальной схватке была сильнее Ивет Горановой из Болгарии (2:0) .

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля прошлого года Терлюга впервые в своей карьере выиграла Всемирные игры.

28 мая 2020-го Терлюга выиграла чемпионат Европы, который состоялся в турецком Газиантепе.

В финальной схватке наша соотечественница со счетом 11:3 одолела Ивет Горанову из Болгарии. Ключевым в поединке стало два удара ногой в голову, за которые Терлюга получила по иппону.

Отметим, что именно Горановой Терлюга проиграла в финале Олимпийских игр в Токио-2020.

До этого Анжелика выиграла третий этап одного из главных международных мировых турниров по каратэ – Премьер-лиги Всемирной федерации каратэ (WKF). Соревнование состоялось в Марокко.

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