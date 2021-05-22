Самая сексуальная девушка-боец Bellator потерпела первое поражение в карьере

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда на турнире Bellator 259 проиграла соотечественнице Ханне Гай. Для 22-летней Лореды это поражение стало первым в профессиональной карьере в Bellator. На ее счету также три победы.

В дебюте встречи преимущество было на стороне Валери, которой удался левый боковой, отправив в нокдаун. Лореда кинулась добивать Гай, но та смогла прийти в себя и постепенно переломить ситуацию. Остальные раунды прошли под диктовку Ханны, которую судьи единогласно назвали победительницей.

Валери Лореда считается одним из секс-символов промоушена. Спортсменка часто выкладывает в соцсети откровенные фотографии. У девушки-бойца более 800 тысяч подписчиков, каждый снимок получает тысячи восторженных комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года Валери вызвала шквал удивления среди фанатов своим смелым купальником.

Ранее Валери привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись аппетитными ягодицами и привлекательной внешностью.

До этого Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.