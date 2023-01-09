''Сам себе диагноз поставил'': чемпион ОИ из РФ взбесил россиян словами, что они ''ненормальные люди''

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин спровоцировал волну критики в свой адрес после того, как высказался о хейтерах на российских сайтах. Бывший фигурист назвал соотечественников ненормальными, за что те в ответ посоветовали спортсмену больше следить за своими поступками, ведь он неоднократно публично унижал коллег.

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"Сейчас заходишь на любой спортивный сайт, открываешь комментарии, а там все для всех плохо, положительного очень мало. Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то г*вно? Это ненормальные люди, у них не все в порядке с головой", – сказал Ягудин в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт".

Читатели портала Sports.ru предложили победители Игр-2002 в американском Солт-лейк Сити закрыть рот. Они отметили, что экс-фигурист не так давно желал смерти коллеге из США Адаму Риппону за поддержку ЛГБТ.

"Ягудин всю жизнь на это время находит. Сам себе диагноз поставил", "А самому можно, да?", "А, ну то есть устно желать смерти человеку нетрадиционной ориентации в принципе нормально", "Заявил Ягудин, желавший смерти Риппону в инсте", "Если бы родился мальчик, для меня это была бы трагедия" – цитата Ягудина. И этот человек считает себя нормальным", "Ягудин, ты травишь фигуристов в прямом эфире самого большого, государственного телеканала, это как?!" – пишут возмущенные болельщики.

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