'С жестокостью...' Стало известно, что Навка в личных беседах советует делать Пескову с Путиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что ее муж недостаточно активно отстаивает позицию своего начальника - российского диктатора Владимира Путина. По словам пресс-секретаря, 49-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр) выражает своё мнение с "пролетарской жёсткостью".

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В документальном фильме "Она", посвящённом 50-летию олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал, что супруга регулярно делает ему замечания по поводу его работы. По его словам, Навка убеждена, что он должен активнее защищать Путина.

"Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причём она это делает на полном серьёзе, вот со всей пролетарской жёсткостью", – заявил Песков в интервью, фрагмент которого был опубликован в рамках промокампании фильма.

Песков поделился воспоминаниями о знакомстве с будущей женой. Он сообщил, что впервые встретил Навку на дне рождения у общего друга. Несмотря на сильное первое впечатление, они не общались целый год после первой встречи.

У российских болельщиков такой пассаж усатого прессека вызвал настоящую истерику.

"Нашел, понимаешь, пролетария... ", "Разве нормальный человек может поверить в эту пургу? Какое же позорище", "Надеюсь, что ему ещё предстоит узнать, что такое пролетарская жестокость Волшебное время. Буржуи употребляют слово "пролетарский" без всякой иронии и даже свято верят, что они таковыми и являются...", "Пролетарии по 15 лет за границей не живут, гондольеро холуйский..." – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Навка, несмотря на то, что родилась в Украине, восхитилась своим российским гражданством. Экс-фигуристка в патриотичном угаре назвала Москву лучшим городом в мире, а США – отставшей от России страной.

Также эта Z-патриотка выразила сожаление, что из-за западных санкций не может путешествовать по миру с ребенком и показывать ему страны так, как ей бы хотелось. Интересно, что, по данным Фонда борьбы с коррупцией, у Навки есть паспорт гражданки США.

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