С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике у себя в Telegram-канале попросила украинских болельщиков пожертвовать команде на оплату работы фотографа. Для того, чтобы известный итальянец Энрико Делла Валле с 23 по 27 сентября работал с нашей национальной командой на чемпионате мира, ему необходимо заплатить 75 000 грн.

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На неоднозначную ситуацию обратил внимание известный украинский комментатор Виталий V1lat Волочай.

"Здесь сборная Украины по художественной гимнастике собирает 2 тысячи долларов, чтобы заплатить фотографу, за то, что он их будет фоткать. Мы все понимаем, что более неотложных собраний и потребностей нет. Поэтому давайте все вместе скинемся всемирно известному фотографу Энрике Хулио Х*йзнахто за фотки", - написал Волочай.

На момент публикации новости было собрано 1390.02 грн. Сбор стартовал в 18:24 8 августа.

В комментариях у Волочая много болельщиков не поняли такого поступка от команды.

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