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С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
1,1 т.
С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике у себя в Telegram-канале попросила украинских болельщиков пожертвовать команде на оплату работы фотографа. Для того, чтобы известный итальянец Энрико Делла Валле с 23 по 27 сентября работал с нашей национальной командой на чемпионате мира, ему необходимо заплатить 75 000 грн.

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С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

На неоднозначную ситуацию обратил внимание известный украинский комментатор Виталий V1lat Волочай.

"Здесь сборная Украины по художественной гимнастике собирает 2 тысячи долларов, чтобы заплатить фотографу, за то, что он их будет фоткать. Мы все понимаем, что более неотложных собраний и потребностей нет. Поэтому давайте все вместе скинемся всемирно известному фотографу Энрике Хулио Х*йзнахто за фотки", - написал Волочай.

С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

На момент публикации новости было собрано 1390.02 грн. Сбор стартовал в 18:24 8 августа.

С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

В комментариях у Волочая много болельщиков не поняли такого поступка от команды.

С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике
С украинцев собирают 75 тысяч гривен на фотографа для сборной Украины по художественной гимнастике

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