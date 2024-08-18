'С такими результатами пора на пенсию'. Российская соперница Магучих, 'забаненная' на Олимпиаде, провалилась на 'дворовом турнире'. Видео

Олимпийская чемпионка Токио-2020 и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене провально выступила на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге только второе место. 31-летняя россиянка смога занять лишь второе место с результатом 1.91 м.

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Победительницей соревнований стала Мария Кочанова (1.97 м), которая выполнила олимпийский норматив и заработала 1 млн рублей (~112 000 долларов США).

"На чемпионате России я решала только одну задачу – выйти в сектор, прыгать, бороться за призовую тройку и делать все, чтобы добиться хорошего результата. Я сегодня улучшила свой результат сезона, и это тоже неплохо. У меня есть силы прыгать и бороться, в том числе в третьей попытке", - заявила спортсменка.

Ответила Мария и на вопрос, почему она решила перенести последнюю попытку на 1,97.

"Так обстоятельства сложились, но, с другой стороны, когда я еще попрыгаю на таких высотах, ведь на тренировках мы так высоко не ставим. Надо было себя попробовать на таких высотах, но ничего хорошего из этого не вышло", – сказала Ласицкене в интервью ТАСС.

В комментариях российские болельщики не оценили такие успехи своей титулованной соотечественницы, посоветовав ей завершать карьеру.

"Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту показала результат 1,91 метра --- Есть понимание, что некоторое уже прыгают 2.10?", "Ну с такими результатами пора на пенсию, чем мучать себя в дворовых турнирах", – пишут юзеры.

Напомним, что Ласицкене не участвовала в Олимпийских играх, так как Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за полномасштабного вторжения в Украину отстранила российских легкоатлетов от участия во всех международных турнирах.

В одном из своих интервью Мария заявила, что ее абсолютно не интересует Олимпиада-2024.

4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

7 июля Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Наша красавица на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

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