'С такими номерами можно'. Украинская чемпионка Олимпиады поразила своим поступком в центре Одессы. Фотофакт

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая произвела настоящий фурор у себя в Instagram, выложив снимки из Одессы. 32-летняя спортсменка сфотографировалась возле одесского оперного театра рядом со своим автомобилем.

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Месяц назад Кравацкая на премию за "золото" ОИ-2024 купила себе Lexus UX – компактный кроссовер, который выпускается с 2018 года. Модель имеет агрессивный внешний вид, узкие фары и массивную переднюю часть.

"Да еще возле оперного не фотографировалась, ну с номерами OLYMPIC можно. Ладно, шучу. За пару минут бегом сделали пару фото и погнали, но теперь я довольна", – подписала снимок спортсменка.

В комментариях поклонники Елены завалили ее восторженными сообщениями.

Напомним, что Кравацкая вместе с Ольгой Харлан , Алиной Комащук и Юлией Бакастовой завоевала "золото" Парижа-2024 в командной шпаге.

2 октября прошлого года глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Елене Кравацкой и Алине Комащук подарили однокомнатные квартиры в Одессе.

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