Номинация Heart of Chornobyl – это уже не только о продажах и хайпе, а о международном признании украинской игры как культурного явления.

Есть игры, которые хорошо продаются. Есть игры, которые становятся культовыми. А есть такие, которые становятся чем-то большим, чем просто игра. Именно это сейчас происходит с S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: после лет ожидания, переносов и сомнений игра дошла не только до коммерческого успеха, но и до номинации BAFTA Games Awards 2026 в категории Game Beyond Entertainment, что ставит ее в совершенно другую весовую категорию – и для индустрии, и для украинской культуры.

Сила S.T.A.L.K.E.R. всегда была не только в механике или атмосфере. Еще первая трилогия сделала вещь, которая удается далеко не каждой игре: превратила конкретное украинское пространство в глобальный миф. Чернобыльская зона стала не просто декорацией катастрофы, а отдельным миром со своей логикой, тишиной, опасностью и узнаваемым нервом. Именно поэтому серия давно живет не только в индустрии, но и в культурной памяти, и поэтому определения вроде "культурный феномен" становятся вполне уместными.

Вторая часть была уже не просто продолжением легенды, а тестом на зрелость всего украинского геймдева. Важно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не просто вышла, а вышла большой: за первые 48 часов игра продалась тиражом более 1 миллиона копий, а уже 4 марта 2025 года GSC Game World (студия-разработчик игры) сообщила о более чем 6 миллионах игроков. Это важное уточнение: речь идет именно об игроках, а не только о проданных копиях, потому что игра была доступна также через Game Pass. В любом случае масштаб уже очевиден.

В этой истории есть и роль инвестора, но не как главного героя, а как человека, без которого такой проект вряд ли дошел бы до нынешней точки. Максим Криппа в разговоре с Forbes говорил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вышла в прибыль, а затраты на разработку составили десятки миллионов долларов. Для большой AAA-игры это не фоновая деталь, а одно из базовых условий успеха: кто-то должен был выдержать длинную дистанцию, пока творческий замысел превращался в завершенный продукт.

Но если бы все сводилось только к деньгам и производству, S.T.A.L.K.E.R. 2 не получила бы такого резонанса. Ее сила еще и в том, что это одна из немногих больших игр, где украинский контекст не маскируется под абстрактно "постсоветский", а звучит выразительно и естественно. Интеграция украинской музыки, быта и нарративов, принципиальный отказ от российского рынка, отсутствие русской озвучки и закрепление именно украинского написания Chornobyl. В итоге игра работает не только как развлечение, а как среда, в которой украинский культурный код не объясняют, а просто проживают. И запрет GSC Game World в России за поддержку ВСУ и разработку игры, которая "продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент", то есть S.T.A.L.K.E.R. 2 – является логической точкой в фиксации как украинского культурного феномена.

BAFTA лишь оформила этот переход в новый статус. Категория Game Beyond Entertainment отмечает игры, которые работают шире "чистого развлечения", и для S.T.A.L.K.E.R. 2 это очень точное попадание. Важно и то, что история игры не остановилась на стартовом релизе для ПК и Xbox: 20 ноября 2025 года она официально вышла и на PS5, окончательно закрепив за собой статус крупного мультиплатформенного релиза. Поэтому BAFTA-номинация для S.T.A.L.K.E.R. 2 – это действительно двойная победа: и для украинского геймдева, который доказал свою способность делать большие глобальные продукты, и для украинской культуры, которая все чаще входит в мировой разговор не через объяснения, а через сильные самодостаточные произведения.