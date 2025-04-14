'С россиянами все здороваются': украинская чемпионка призналась, что другие страны обещали бойкотировать атлетов РФ, но выбрали друга Путина

Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан Фейби Бежура не была удивлена, когда в конце прошлого года выборы президента Международной федерации фехтования в пятый раз в истории выиграл находившийся под санкциями Евросоюза российский олигарх и друг Путина Алишер Усманов. И хотя через четыре дня он добровольно покинул пост, чтобы на FIE также не наложили санкции, фехтовальный мир поддержал представителя страны-террористки и без сопротивления позволил вернуться на соревнования "нейтральным" россиянам.

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В разговоре с OBOZ.UA Бежура рассказала, что уже не чувствует поддержки других стран, которая была в начале полномасштабного вторжения. А угрозы бойкотировать спортсменов РФ после их возвращения к соревнованиям так и остались угрозами.

"Я знала, что так оно и будет. И знаю, что вскоре россияне будут фехтовать и в командных соревнованиях. Они уже запустили этих "нейтральных" спортсменов в командных турнирах на чемпионаты кадетов и юниоров. Я уверена, что это проверка. И через некоторое время, возможно, уже на взрослом чемпионате мира они тоже будут фехтовать. Я это знала. Это был вопрос времени", – отметила Фейби.

"И как все остальные страны очень сильно поддерживали нас в начале полномасштабного вторжения. Но это все на словах. Не знаю, возможно, они тоже устали. Но не чувствую никакой поддержки каких-либо других стран", – с грустью отметила участница Олимпийских игр-2024.

Украинская победительница и призер этапов Кубка мира вспомнила, что сразу после разрешения FIE вернуть на международные турниры представителей стран-агрессоров многие иностранные спортсмены обещали бойкотировать их. Но, когда дошло до дела, они ничего не сделали.

"Когда к соревнованиям начали допускать "нейтральных" россиян, все громко говорили, что надо их бойкотировать. Но когда они приехали и сейчас выступают – все с ними здороваются, нет никакого бойкота. Это все были просто слова, поэтому избрание Усманова для меня было ожидаемым. Я не была удивлена", – рассказала Бежура.

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