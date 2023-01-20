''Держалась бы за его могилу'': жена защитника Мариуполя не получила тело чемпиона мира, погибшего на воде

Жена украинского чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Янина, который отдал свою жизнь при обороне Мариуполя, рассказала, как тяжело переживает утрату своего "Индейца" – таким был позывной бойца "Азова". У Тамары Яниной не было возможности даже попрощаться с Алексеем, поскольку он погиб на воде.

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На своей страничке в Facebook Тамара Янина призналась, что у нее появилась аллергия на слово "держись".

"Аллергия – это я еще мягко выразилась. Меня дергает от него. Дело даже не в том, что оно никакое, это "держись". Ибо оно действительно никакое. Дело в том, что я бы с радостью держалась. За его могилу. За его гроб или мертвую руку. За флаг у памятника. За памятник. Но у меня и это забрали", – написала Тамара.

"Не дали не то что выбора – мне даже шанса не выпало. Даже одного на миллион. Ибо Леха погиб на воде, в устье речки Кальмиус. А устье – это место впадения реки в море… Мне не за что держаться. Я хочу, но нет того, за что хочу", – с болью призналась Янина.

Также Тамара не понимает, когда ей пишут или говорят: "Держись, у тебя ребенок".

"Я вам скажу, что за ребенка не держатся. Ребенка любят, за ребенком ухаживают, о ребенке беспокоятся, но за ребенка не держатся. По крайней мере, мне это непонятно. Я никого не оскорбляю, не обесцениваю поддержку, просто описываю примерную реакцию на слово "держись". Это так плохо – ненавидеть. Но я так сильно ненавижу всех, кто виноват в этом всем", – написала Тамара.

Также вдова погибшего героя считает, что не стоит ее благодарить за мужа, так как это не она сформировала Алексея воином.

"Это даже не воспитание, не компании, не пример кого-нибудь в его жизни. Во-первых, он таким уж пришел в этот мир – воином, это его задача и функция была. И слава Богу, что он ее в жизни понял и исполнил. И, во-вторых, он очень много читал, был очень эрудированным, умным, начитанным, и он сформировал себя сам. Поэтому благодарите его. Как и каждого воина", – отметила Тамара.

Алексей Янин с детства увлекался спортом. С 9 лет занимался боксом, а затем уже в 21 год перешел в кикбоксинг, становился чемпионом Украины, а затем выиграл чемпионат мира по тайскому боксу (муай-тай).

В 2014 году после оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе Алексей добровольно вступил в ряды ВСУ. А вернувшись со срочной службы, продолжил защищать Украину уже составе полка "Азов".

Полномасштабное вторжение РФ боец отдельного отряда специального назначения "Азов" при Нацгвардии Украины встретил в Донецкой области. Янин с побратимами героически держал оборону Мариуполя. Был ранен и погиб в ночь на 7 апреля, не вернувшись к жене и маленькому сыну Назарию.

"Я тебя почему-то не поцеловала, когда ты уходил на поезд, чтобы ехать на войну. Сонная была и без настроения, что война и ты уезжаешь. Я была уверена, что ты вернешься живым. Я готовилась к тому, что ты приедешь калекой, инвалидом, на коляске, лежачий – но не мертвый. Ни в коем случае", – обратилась к мужу после его смерти Тамара.

"Себя мне не жалко. Что мне себя жалеть? Я жива, поела, в своем доме. Сына нашего жалко. Он тебя вряд ли запомнит живым. Придется приложить усилия, чтобы помнил. И тебя очень жалею. Ты столько натерпелся за этот месяц... Ел раз в день, перевязки через день, сырые подвалы, плач детей, стоны женщин, выцветшие глаза старых людей – ты на них смотрел и не мог их защитить. Тебе, как воину, было нестерпимо, что ты не мог их спасти", – написала в своем неимоверно трогательном посте Янина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с легендарным защитником Мариуполя и чемпионом мира простились через 9 месяцев после смерти.

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