С голым торсом. Появилось новое фото Магучих с ее женихом

Отец украинского бегуна Назара Степанова, который является женихом Ярославы Магучих, выложил их совместное фото. В кадре улыбающаяся Ярослава одета стильную черную футболку с яркими принтами Moschino, держит в руках оригинальный торт с фруктовым декором и рамку с коллажем фотографий.

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Рядом Назар, демонстрирующий характерный жест "победа!". Молодой человек позировал с обнаженным торсом. Снимок передает ощущение тепла и близости между молодыми людьми, подчеркивая их гармонию и счастье в моменте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее олимпийская чемпионка Ярослава Магучих подтвердила, что пока не может организовать свадьбу с Назаром. По словам 23-летней мировой рекордсменки по прыжкам в высоту, сейчас проведение торжественной церемонии невозможно из-за войны в Украине, так как атлеты не могут пригласить на нее родных и близких.

Ранее легкоатлетка высказалась об отношениях с женихом. До этого Ярослава ответила болельщикам из-за хейта в адрес Назара. Со своим возлюбленным Магучих произвела фурор во время церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

OBOZ.UA показывал, как выглядит 20-летний жених Ярославы. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов. Кроме того, Магучих рассказала, как бойфренд сделал ей предложение.

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