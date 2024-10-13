'Рвотный рефлекс'. Поступок Навки в Индии назвали 'полным маразмом'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, для ее ледового шоу "История любви Шахерезады", которое в октябре состоится в Индии, будет впервые в истории страны организована ледовая площадка, для создания которой задействуют более 100 тонн настоящего льда. Представление пройдет на спортивном стадионе EKA Arena в Ахмедабаде.

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"В этом шоу по мотивам известной восточной сказки мы раскрываем и показываем красоту сразу нескольких восточных культур – Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. Ахмадабад со своей стороны – город с богатой историей и культурным многообразием. Здесь живут люди разных национальностей и религий – это богатое наследие придает городу особенную атмосферу, и мы рады, что именно здесь сможем показать свое шоу", – сказала олимпийская чемпионка в интервью ТАСС.

Такой поступок Навки вызвал возмущение у ее соотечественников. Россияне недоумевают, за чей счет будут везти в жаркую Индию такое огромное количество льда и вообще, "за чей счет банкет".

"Огромные деньги на ветер", "Оплатят граждане России, электорат, так сказать. Активные и совсем не очень. Налогоплательщики всей страны. Гойда", "У индийцев есть пословица: "От глупости нет лекарства!", "Сто тонн льда.... А стОит оно того?", "Полный маразм вызывает рвотный рефлекс, пир во время чумы", "Песков часы продал?", "Вспомнил чья она жена... И сразу все стало на свои места" – глумятся юзеры

Отметим, что ранее Навка поддержала заявку российской фигуристки Алины Загитовой на грант в 74,8 млн рублей (~$817 000) на ледовое шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Запрос 22-летней фигуристки составил 100% от суммы реализации проекта. В России это назвали "мерзостью".

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