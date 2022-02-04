"Руки россиянам вряд ли пожмем": украинцы не собираются брататься после матча Евро по футзалу
Президент Ассоциации футзала Украины (АФУ) Сергей Владыко предполагает, что наши футзалисты не будут пожимать руки соперникам из России после матча чемпионата Европы. Полуфинал пройдет в Амстердаме в пятницу, 4 февраля.
В интервью сайту Meta-ratings функционер сказал, что украинцы вряд ли будут вести себя иначе, чем наши олимпийцы в Пекине, которым не рекомендовали фотографироваться с россиянами.
"Не думаю, что у нас будет что-то иначе. Кроме того, не будем забывать о коронавирусе, это еще и опасно для здоровья. Все команды почти изолированы, контактов с другими мало", – сказал Владыко.
Также он признался, что организаторы предпримут дополнительные меры безопасности перед поединком в столице Нидерландов.
"На совещании с представителями УЕФА были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Говорить о них публично мы не можем.
Есть моменты, которые болельщики не будут видеть, и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских фанов, если они приедут в Амстердам", – поведал глава АФУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев признался, за кого будет болеть в матче Украина – Россия на Евро по футзалу.
Напомним, где и когда смотреть 1/2 финала Евро-2022 по футзалу Украина – Россия.