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"Рожи россиянкам понабиваем прямо в бассейне": как украинские синхронистки отстаивали отстранение спортсменок РФ

Елена Павлова
Другие виды спорта
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'Рожи россиянкам понабиваем прямо в бассейне': как украинские синхронистки отстаивали отстранение спортсменок РФ

Наставница сборной Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова рассказа про свое отношение к отстранению российских спортсменов от всех соревнований. И призналась, как были настроены ее подопечные, пока Международная федерация плавания (ФИНА) тянула с дисквалификацией синхронисток РФ.

В интервью OBOZREVATEL тренер отметила, что в России практически не осталось спортсменов вне политики. Поэтому решение ФИНА про отстранение синхронисток из РФ, несмотря на их статус олимпийских чемпионок, считает верным.

Сборная Украины по синхронному плаванию.
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"Считаю, что в ФИНА очень правильно сделали, потому что мои девчонки сказали, что придем и рожи им понабиваем прямо в бассейне. Вы можете себе представить эти соревнования, когда спортсмены идут стенка на стенку? Что там будет? Великое шоу. Мы написали в письме, если вы хотите такое шоу, то, пожалуйста, не вопрос. Но мы вас предупредили", – призналась Саидова.

Светлана Саидова и президент федерации Игорь Лысов.

"Говорят, что спорт должен быть вне политики. Но как вне политики, если я приезжаю на соревнования, а там стоят люди, которые поддерживают этого мутанта, это чудовище. Деньги, конечно, делают свое дело, но им тоже нужно показать, что лучше жить в чести, чем с деньгами и обплеваными с ног до головы", – сказала Светлана Борисовна.

Федина Савчук медаль

При этом наставница синхронисток отметила, что украинцев везде встречают очень хорошо: "Они же трудолюбивая нация, без распальцовок".

Сборная Украины в 2020 году впервые стала призером Олимпиады.

Полное интервью со Светланой Саидовой читайте 3 мая на нашем сайте.

Ранее Саидова "зарубила" программу под Чайковского, чтобы не прославлять оккупантов. Наставница украинских синхронисток рискнула и поменяла программу перед чемпионатом мира по водным видам спорта-2022.

Украинские синхронистки с олимпийской медалью.
Светлана Саидова получает награду из рук президента.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что призер Олимпиады бежала из Харькова с летними вещами, а россиянки им писали, что бомбят во благо.