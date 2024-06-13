Российские так называемые журналисты продолжают обвинять украинцев в бесчеловечном отношении к спортсменам из страны-агрессора и преступлениях. В частности, СМИ РФ возмутило требование нашей страны отстранить от Олимпиады-2024 представительницу вольной борьбы Динару Кудаеву.

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Причиной обращения Украины к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием не допустить спортсменку к Играм в Париже послужил ее пост в социальных сетях о погибшем отце. Оккупант отправился в нашу страну убивать украинцев, но погиб 9 мая, а Кудаева попыталась представить его как героя.

Автор пропагандистского издания "Спорт-Экспресс" Виталий Овсянников возмутился этими действиями нашего спортивного министерства. Он обвинил украинцев в отсутствии морали, а возможное отстранение спортсменки назвал позором, забыв о том, что его соотечественники ведут агрессивную войну против соседней страны.

"Украинские спортивные чиновники уже показали свою полную бесчеловечность, так как готовы использовать личную трагедию человека в своих целях. В их действиях нет ни капли сочувствия или понимания. Они давно перешли все моральные границы, демонстрируя, что для них нет ничего святого. Олимпийские игры уже давно превратились в арену политических расправ и мести. Но если МОК все-таки примет решение об отстранении Кудаевой, дно будет пробито еще глубже. Это позор для всего олимпийского движения", – написал Овсянников.

Любопытно, что сразу после того, как об обращении Украины в МОК стало известно в сети, Кудаева скрыла или удалила свою публикацию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пришел в ярость из-за рекомендаций Национального олимпийского комитета Украины (НОК) атлетам по вопросам контактов с представителями РФ и РБ на Играх-2024.

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