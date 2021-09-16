Россию поставили на место в скандале с судейством в художественной гимнастике на ОИ

Генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики (БФХГ) Росина Атанасова заявила, что судейство во время олимпийского турнира соответствовало всем правилам и было объективным. По мнению главы БФХГ, критика со стороны представительниц России является безосновательной.

Атанасова отметила, что судьи были очень строгими на Олимпиаде-2020 и если у россиян есть другое мнение, то это их проблема.

"Это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры. Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас - болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший", - цитирует Атанасову ТАСС.

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Напомним, что сборная Болгарии по художественной гимнастике впервые в истории победила на Олимпийских играх-2020, завоевав "золото" в групповом многоборье. Россия не согласилась со своим вторым местом, подав протест.

Проверка, проведенная и в индивидуальном турнире и в многоборье не нашла никаких признаков предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020 победила Линой Ашрам. 22-летняя израильтянка на 0,15 балла опередила представительницу России Дину Аверину.

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.

Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Линой в свое время служила в армии страны и отпрашивалась со службы на тренировки.

Украинская судья Лидия Виноградная попыталась объяснить поражение российских художниц, после чего ей стали угрожать смертью.