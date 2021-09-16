Россию поставили на место в скандале с судейством в художественной гимнастике на ОИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Росина Атанасова

Генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики (БФХГ) Росина Атанасова заявила, что судейство во время олимпийского турнира соответствовало всем правилам и было объективным. По мнению главы БФХГ, критика со стороны представительниц России является безосновательной.

Росина Атанасова

Атанасова отметила, что судьи были очень строгими на Олимпиаде-2020 и если у россиян есть другое мнение, то это их проблема.

"Это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры. Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас - болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший", - цитирует Атанасову ТАСС.

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Подиум на Олимпиаде

Напомним, что сборная Болгарии по художественной гимнастике впервые в истории победила на Олимпийских играх-2020, завоевав "золото" в групповом многоборье. Россия не согласилась со своим вторым местом, подав протест.

Проверка, проведенная и в индивидуальном турнире и в многоборье не нашла никаких признаков предвзятости.

Сборная Болгарии по художественной гимнастике

Как сообщал OBOZREVATEL, в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020 победила Линой Ашрам. 22-летняя израильтянка на 0,15 балла опередила представительницу России Дину Аверину.

Линой Ашрам

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

Линой Ашрам взяла "золото"

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.

Линой Ашрам сенсационно выиграла ОИ

Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Линой Ашрам на службе в армии.

Линой в свое время служила в армии страны и отпрашивалась со службы на тренировки.

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