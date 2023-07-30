Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов. Причиной называется несоответствие 23-летней уроженки Барнаула этому статусу. Также ФФУ потребовала немедленно отстранить Смирнову от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

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"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", – говорится в заявлении в Facebook ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

После скандала появились фотодоказательства того, что Анна не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным снимкам.

Отметим, что накануне появилось полное объяснение той подлости, которую попыталась совершить Смирнова в матче с Харлан.

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