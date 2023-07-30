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Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
4,1 т.
Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов. Причиной называется несоответствие 23-летней уроженки Барнаула этому статусу. Также ФФУ потребовала немедленно отстранить Смирнову от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

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"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", – говорится в заявлении в Facebook ФФУ.

Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Ольга Харлан

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

После скандала появились фотодоказательства того, что Анна не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным снимкам.

Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

Отметим, что накануне появилось полное объяснение той подлости, которую попыталась совершить Смирнова в матче с Харлан.

Россиянку, устроившую подставу Харлан, потребовали лишить нейтрального статуса и отстранить от турниров

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