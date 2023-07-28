'Было указание из России': олимпийская чемпионка рассказала о провокации Харлан и украинских фехтовальщиков и влиянии бойкота

Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Яна Шемякина считает, что "нейтральные" россияне специально участвуют только в тех соревнованиях, где лидеры сборной Украины имеют шансы бороться за награды и отобраться на Олимпиаду-2024. При этом РФ привозит на турниры малоизвестных спортсменов просто для того, чтобы украинцы снимались с соревнований или не жали руки представителям страны-террористки и были дисквалифицированы, как в случае с Ольгой Харлан на чемпионате мира-2023.

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В разговоре с OBOZREVATEL Яна рассказала, что во время ЧМ-2023 в Милане российская саблистка Анна Смирнова не очень-то и сама хотела жать руку украинки, а пыталась спровоцировать Харлан и добиться отстранения от соревнований. Что ей удалось при поддержке коррумпированной Международной федерации фехтования (FIE), долго возглавляемой олигархом из РФ Усмановым. К тому же ослабил позиции украинских спортсменов бойкот соревнований, когда они сидели дома, пока россияне выступали.

ПРОВОКАЦИЯ. На самом деле, по правилам, согласованным во время пандемии коронавируса, в конце поединка фехтовальщикам не нужно было пожимать руки, а достаточно было коснуться оружия соперника, которое и предложила Смирновой Харлан.

"У нас были ковидные правила, чтобы не было прикосновения рук, то можно было только оружием коснуться, и Оля очень хорошо это сделала. Потому что было видно, что россиянка не очень хотела то рукопожатие и руку она, знаете, как-то не полностью выпрямила, как это делают у нас. Она специально провоцировала. Знала, что Оля не будет ей пожимать руку, и, думаю, что это было указание из России. Ей заранее сказали, что нужно делать, чтобы заставить нашу Олю ошибиться. А потом тот протест", – начала Яна.

Шемякина обратила внимание, что после своего допуска к соревнованиям россияне преимущественно заявляются только в тех видах, где есть медальные шансы у Украины. Так случилось и на ЧМ-2023 в Милане.

"Смотрите, они не везут, например, никого в мужской рапире, хотя у них есть молодые спортсмены, которые не связаны с вооруженными силами РФ. Но они не соревнуются на чемпионате мира, потому что у нас там мало шансов попасть прямо на Олимпиаду. А они везут, например, под Олю Харлан, у которой на 99% есть шанс отобраться в Париж-2024 напрямую. И россияне берут и просто делают подножки", – считает Яна.

"Так же они поступают в женской шпаге, где Бежура и Харькова могут отобраться на Олимпиаду. В мужской шпаге у нас есть Рейзлин и Станкевич. То есть они специально берут только те виды, где мы реально можем попасть напрямую на Олимпийские игры в личных соревнованиях. И россияне везут каких-нибудь людей, чтобы просто они были", – добавила спортсменка.

Но, по словам Шемякиной, после войны в Украине Россия ее уже ничем не удивляет. А вот в Международной федерации фехтования шпажистка после дисквалификации Харлан окончательно разочаровалась.

"Наша коррумпированная федерация просто отрабатывает свои деньги. Там нет людей, которые будут трезво смотреть на эту ситуацию. Я их не вижу. Когда сразу после боя отклонили тот протест россиянки и объявили Олю победительницей, то поверила в некую справедливость в FIE. А сейчас уже не верю", – рассказала Яна.

ГОТОВА К БОРЬБЕ. "Конечно, это немного отдаляет Олю от попадания на Олимпиаду, но она совершила поступок. Потому что, даже если она попадет на Олимпийские игры и получит там медаль, но пожав руку россиянке, это будет уже не та медаль. Вот достоинство свое она не потеряла. Это действительно очень патриотично. И вот таким людям надо давать Героя Украины, а не тем, кто был руководителем НОКа, или Горбунову, потому что это все пиар", – считает шпажистка.

Самое удивительное в ситуации Харлан то, что ее дисквалифицировали постфактум. А согласно правилам, последнее слово остается за судьей поединка, который как раз не увидел нарушения Ольги или неуважения к сопернице.

"Оля очень красиво и чисто фехтовала. Там к ней не было никаких претензий. Она фехтовала не агрессивно, просто вышла и хорошо сделала свою работу, как всегда. И я знаю, что в самом конце сейчас можно – даже в Америке так поступают по привычке – просто стучать клинком по клинку. Вот если бы она этого не сделала, а просто отвернулась спиной… А у нас такое бывает", – отметила Яна.

Шемякина рассказала, что буквально вчера на чемпионате мира во время соревнований в мужской рапире известный олимпийский чемпион итальянец Гароццо проиграл датчанину и на эмоциях пожал не ту руку: "Так датчанин бежал за ним и говорил, давай левую, потому что правая была в фехтовальной перчатке. А здесь говорят, что запретили приветствовать друг друга клинками буквально накануне поединка Оли..."

На самом деле Яна до последнего надеялась, что Харлан не накажут: "Оля и в комиссии атлетов, и, кажется, в комиссии FIE. Она с очень хорошей историей, никогда ни с кем не ссорится на дорожках, потому что, знаете, бывают разное. Она чисто фехтует, и я думала, что все-таки в международной федерации с пониманием отнесутся к такой ситуации... К тому же Оля была готова к борьбе, находится в хорошей форме и мечтает получить такое долгожданное личное олимпийское "золото"...

БОЙКОТ НЕ ВОВРЕМЯ. Шемякина считает, что ослабил позиции украинских спортсменов бойкот соревнований с участием "нейтральных" россиян и беларусов, организованный нашим Министерством спорта.

"Он был объявлен очень несвоевременно. Этого сегодня не нужно было делать, потому что мир, например, не знает, что на чемпионате мира в Милане в индивидуальных соревнованиях была заявлена женская шпага, а в мужской шпаге были в протоколах и другие украинцы, кроме Рейзлина. Почему они не фехтовали? Если бы они встретились с россиянами, то так же фехтовали бы, так же побеждали и не пожимали руки. Тогда бы весь мир видел это еще до Оли Харлан", – считает спортсменка.

"Почему наша наша сборная по дзюдо потеряла такие шансы в отборе на Олимпиаду-2024, не выезжая на чемпионат мира? Почему они не сделали такую акцию, как Оля? Тогда бы их протест увидел бы весь мир. А так об этом знают только единицы в середине страны.

В этом плане я соглашаюсь с мнением, что нужно устраивать акции протеста на соревнованиях, чтобы весь мир увидел. А что толку, что мы сидели дома и никто об этом не знал? Россияне вывозят "нейтрально" каких-то левых спортсменов просто для того, чтобы мы не фехтовали. А, например, для Игоря Рейзлина это последняя Олимпиада", – подчеркнула Шемякина.

ШПАГА БЕЗ СОРЕВНОВАНИЙ. Девушки-шпажистки тоже сначала появились в протоколах на чемпионате мира-2023, а затем их сняли.

"Я девушек не трогала, потому что они готовились к командным соревнованиям, но очень сильно обрадовалась, что они будут фехтовать, потому что все тренируются, ездят на сборы, ездят на соревнования, несмотря на то, что их дети остаются в стране, где идет война "Это очень тяжело. А это был очень весомый чемпионат мира, рейтинговый на Олимпиаду. И они все заслуживали очков и призовых мест", – считает Яна.

"Я так понимаю, что они ждали приказа от Министерства спорта, чтобы им разрешили фехтовать, как разрешили Оле. Это произошло уже вечером накануне ее выступления или даже за несколько часов до начала поединка. Тогда изменились правила бойкота и она смогла соревноваться. А почему приказ не изменили раньше, я до сих пор не понимаю. Тем более, что вся наша команда выехала в Италию за 10 дней до начала чемпионата", – рассказала Шемякина.

ШАНСЫ НА ОЛИМПИАДУ. Яна отмечает, что на чемпионате мира можно заработать львиную долю очков в отборе на Игры в Париже-2024. После скандала в Милане МОК предоставил Харлан автоматическую квалификацию на французскую Олимпиаду, а вот остальным фехтовальщикам, в частности шпажистам, придется приложить большие усилия.

"Если бы в Милане они пробились хотя бы в восьмерку, то шансов было больше. Конечно, еще будут соревнования, но если у личных ты досрочно не отбираешься и едешь на европейскую квалификацию, то лучше, когда у тебя высокий рейтинг. Потому что с низким ты сразу попадаешь в тяжелую пулю. А с высоким то у тебя и шансы увеличиваются. Поэтому чисто теоретически еще у всех остаются шансы на Олимпиаду. И, как говорится, пока сердце бьется, надо бороться до конца", – считает Шемякина.

"Но, конечно, россиянам и в будущем руку давить никто не будет и нас, думаю, собираются за это дисквалифицировать. Поэтому остается надеяться, что либо мы не будем на них попадать, либо они будут вылетать раньше", – подчеркивает спортсменка.

Сама Яна, которая весной 2023 года в третий раз стала мамой, пока не знает, примет ли участие в Олимпийских играх в Париже. Но понемногу возвращается на дорожку: "Видите, как жизнь складывается. Я пока во Львове, но уже начала потихоньку тренироваться в фехтовальном плане. Хочется так же помочь нашей стране и нашим спортсменам".

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