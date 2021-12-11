Россиянин с разгромным поражением не взял титул чемпиона мира по шахматам. Результат назвали катастрофой

Россиянин Ян Непомнящий со счетом 3,5 на 7,5 проиграл норвежцу Магнусу Карслену и не смог стать чемпионом мира по шахматам. 31-летний уроженец Тенсберга защитил свой титул, обеспечив себе досрочную победу за три партии до конца.

Одиннадцатая партия, которая прошла в Дубае в пятницу, 10 декабря, завершилась победой Карлсена.

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Норвежский шахматист играл черными фигурами.

Карлсен с 2013-го является действующим чемпионом мира по классическим шахматам. В 2014—2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду; в 2014—2015, 2017—2019 годах — чемпион мира по блицу.

В матчах за шахматную корону эта победа стала самой крупной с 1993 года. Тогда в матче между Гарри Каспаров и британцем Найджелом Шортом была зафиксирована победа россиянина со счетом 12,5:7,5.

МАГНУС КАРЛСЕН (НОРВЕГИЯ) – ЯН НЕПОМНЯЩИЙ (РОССИЯ) – 1:0

Российский гроссмейстер Сергей Смагин назвал итог встречи катастрофой.

"Мне показалось, что этот матч Непомнящий прожил чьей-то чужой жизнью. Главная ошибка – надо было с самого начала играть в своем стиле. Результат матча – это катастрофа, убивает не счет, а качество игры", – заявил Смагин в интервью ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестая партия в поединке за титул чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим установила рекорд по продолжительности в истории чемпионатов мира. Гроссмейстеры сделали 136 ходов, потратив на это чуть менее восьми часов.