Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан Фейби Бежура рассказала, насколько трудно ей соперничать с "нейтральными" спортсменками из России, которых допустила к соревнованиям Международная федерация, много лет находившаяся под руководством олигарха из РФ и друг Путина Алишера Усманова. Ведь эмоции во время боя совсем другие и трудно усмирить свою агрессию.

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В разговоре с OBOZ.UA Фейби отметила, что в последнее время многие российские фехтовальщики расползлись также под флаги других стран. Но для украинки это ничего не меняет, она ни при каких условиях не собирается здороваться с уроженцами государства-террористки. И очень тяжело уступать представительницам РФ.

"Вот недавно я фехтовала и проиграла "нейтральной" спортсменке. Это тяжело. Особенно когда ты проигрываешь, а очень хочешь победить. Ведь это не просто обычный бой, который ты хочешь выиграть, а у тебя есть агрессия, конечно же. И ты имеешь еще с этой агрессией как-то бороться".

А еще киевлянку возмущает, когда судьи говорят украинкам, что они должны давить руки спортсменам из РФ, беспощадно уничтожающей их страну.

"Это вообще отдельная история. Но, конечно, никто из нас этого не делает. И когда мы отказываемся, то никто не давит. А мы стоим на своем. Поскольку были уже такие прецеденты, когда они не хотели здороваться шпагами, а только руками или еще что-то. Я тогда говорю: "Нет, все, до свидания, никаких рукопожатий. Хотите – снимайте меня с соревнований", – подчеркнула Фэйби.

Украинский призер Гран-при отметила, что многие российские спортсмены уже перешли под флаги других стран и продолжают соревноваться: "Но, конечно, когда я фехтирую, то понимаю, что это условно. Я понимаю, что передо мной, например, не азербайджанец, а российский атлет. Я, конечно, с ним никаких".

Конечно, Бежура ни с бывшими россиянами, ни с "нейтральными" фехтовальщиками не здоровается. А они становятся все смелее и не испытывают никакой вины или ответственности за зверства своей власти.

"Россияне сейчас более свободно себя чувствуют, потому что когда они первые разы приезжали на соревнования, то еще чувствовали какое-то, как сказать, незнание, они не понимали, что будет, чего им ожидать. А сейчас они вообще свободны, потому что с ними все здороваются, у них все хорошо, у них же в стране войны нет, поэтому...", – рассказала украинская спортсменка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская чемпионка призналась, что другие страны обещали бойкотировать атлетов РФ, но избрали друга Путина.

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