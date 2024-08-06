Россияне судили украинцев на Олимпиаде? Наши гимнасты выступали в Париже без врача и под прессингом внутренних разборок

Спортивная гимнастика была одним из тех видов спорта, где у Украины были медальные надежды на Олимпиаде-2024. И не безосновательно. Ведь набрал обороты двукратный призер чемпионатов мира по многоборью и четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун, вернулся после двухлетней дисквалификации золотой медалист Рио-2016 Олег Верняев.

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Также у нас имеются специалисты на отдельных снарядах – 21-летнего чемпиона Европы в команде и победителя Универсиады-2023 Назара Чепурного и призера Олимпиады-2012 Игоря Радивилова. Украинцы в последнее время регулярно находились на всех возможных международных пьедесталах и вкалывали накануне Игр, чтобы хорошо выступить в Париже.

Но пока у нас продолжаются внутренние разборки между руководством федерации, тренерами и спортсменами, некому отстаивать интересы на международной арене, тогда как россияне смогли протащить на олимпийский турнир по спортивной гимнастике двоих своих судей.

На Париж впервые за 12 лет Украина собрала мужскую команду, даже претендовавшую на награду в командных соревнованиях, но, к сожалению, немного не дотянула, заняв пятое место. Здесь стоит снять шляпу перед Верняевым, который после двух лет перерыва, апелляций и борьбы за собственную карьеру сумел набрать конкурентную форму. Конечно, для оптимального времени не хватило, плюс сказываются старые травмы, но и в команде, и в личном многоборье он прошел без срывов и набрал высокие баллы. Хотя и не такие, как хотелось бы нам.

В многоборье был даже такой момент, когда одновременно лидировали два украинца, но потом судьи оценили выступления Верняева на итоговое восьмое место, а Ковтуна вообще сдвинули из первой тройки, хотя большинство специалистов считало, что Илья должен был финишировать в топ-3 вместо одного из китайцев и даже претендовать на "серебро". Но в итоге от бронзовой позиции его отделило 0,199 балла.

Личная тренер Ковтуна Ирина Горбачева в разговоре с нами судей не критиковала, но подтвердила, что гимнастический мир также видел Илью среди призеров. Некоторые начали приветствовать ее с наградой еще до итоговых оценок и продолжали слать месседжи даже после окончательного распределения мест в протоколе, где судьи подняли представителей Азии в призы, в результате чего Илья остался лишь четвертым после японца и двух китайцев.

"Четвертое – это тоже хорошее место. Я показал, что лучший в многоборье в Европе", – находил позитив 20-летний Ковтун, у которого, конечно, еще все впереди. Но никто не знает, что будет завтра со здоровьем спортсмена, ведь он оперировал ногу буквально за семь месяцев до Олимпиады и после нее уже запланировано обследование, поскольку остались проблемы со связями.

Хорошо, что Илья сумел собраться на свои коронные бруса, где и завоевал серебряную награду, уступив лишь чемпиону предыдущих Игр Цзоу Цзиньюань из Китая. На этих Играх Ковтун планировал посоревноваться за медаль и на перекладине, где действующий чемпион Европы, но ошибся в квалификации и не прошел в финал.

За награду в опорном прыжке соперничал Назар Чепурной, считающий, что украинцы должны были брать награды в Париже-2024. Он проделал обе попытки достаточно чисто, но стал только шестым. При этом с разницей 0.1 балла финишировали сразу четыре гимнаста – бронзовый призер британец Непворт получил 14,949, а украинец – 14,899.

"Назар несколько не повезло, поскольку он подходил первым, а судьи всегда придерживают оценки первым участникам", – прокомментировал оценки главный тренер сборной Сартинский.

А вот Назар был доволен своими прыжками: "Где-то плюс-минус лучше, где-то плюс-минус хуже, но не считаю, что они были гораздо хуже, чем у ребят из других стран, в частности, у британца, поэтому хочу отдельно поблагодарить. Не знаю , кому именно, но думаю, некоторые поймут.

"Потому что это уже не первый случай, когда из-за того, что у нас нет судей, которые боролись бы за спортсменов, нас и двигают повсюду, где только попало. Этому примеру был чемпионат Европы, где за лучшее выполнение второго прыжка я получил на пол балла практически меньшую оценку, чем требовалось", – объяснил свою точку зону Чепурной.

Сложную и даже критическую ситуацию в украинской гимнастике подтвердил и олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев: внутренние разборки и борьба за власть в национальной федерации и отечественной гимнастике отразились и на отношении к украинцам в целом на международной арене. У нас фактически нет судей международного уровня, обслуживающих мировые и европейские соревнования.

А вот россияне Любовь Андрианова и Дмитрий Андреев работали в составе жюри на Олимпиаде по спортивной гимнастике. Об этом сообщил автор доклада по манипулированию со стороны МОК в пользу России и Беларуси Роман Чуприн. Установить их влияние на оценки из существующих протоколов пока невозможно, но факт остается фактом: они там есть и продолжают вести свою игру.

Что же касается работы нашей федерации, то, по словам главного тренера сборной Геннадия Сартинского, руководство федерации во главе со Стеллой Захаровой хотело бы разогнать нынешнюю команду и большинство тренеров, чтобы собрать новую. Но вопрос: из кого?

"Я вижу в других командах молодежь и смену поколений. К сожалению, в результате мы сейчас не имеем резерва высокого уровня. Главным центром развития нашего вида спорта всегда был восток Украины, а сейчас там активные боевые действия, и людям уже не до спорта, вся инфраструктура уничтожена. Очень досадно, что многие дети, которые выехали в Европу, уже начинают побеждать там.

В сборной гимнастов, по словам Верняева, даже нет врача: "Нам аптечку около полугода не могли выдать, потому что у нас не было врача, потому что по бумагам ее должен получить именно он. Это же не я, не вы, а также не парни и девушки на передовой должны его искать.

Ну и психологическое состояние спортсменов тоже страдает в таких условиях.

"Только что общался с Olympic Channel. Ведущая там поддерживает, говорит: "Все, из-за чего ты прошел, это так нереально, как ты вернулся?". А сейчас приеду домой и мне будут рассказывать, что ты не так делаешь, почему без медали приехал и , все, выгонять его. Не хотелось этого негатива на Олимпийских играх, потому что это праздник. Очень рад, что я здесь. Мы всей командой большую работу проделали", – заверил Олег.

По словам украинских гимнастов и тренеров, все идет к уничтожению спортивной гимнастики в нашей стране. К сожалению, в отличие от президентов других национальных федераций, мы не заметили Стеллу Захарову ни рядом с атлетами, ни где-то на арене, чтобы узнать и ее мнение по поводу конфликта и кризиса в отечественной гимнастике.

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