Россияне обиделись на украинцев на Олимпиаде, что те не стали аплодировать их фигуристу
Российские журналисты обратили внимание на то, что украинская делегация по фигурному катанию не стала аплодировать Марку Кондратюку. Во время командного турнира 4 февраля российский фигурист занял третье место и набрал 95,81 балла, заметно уступив американцу Натану Чену (111,71) и японцу Семе Уно (105,46).
Недовольство поведением "сине-желтых" высказало российское издание "Спорт-Экспресс".
"Украинская делегация – единственная из всех десяти сборных не стала хлопать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022.
Кондратюку после проката поаплодировали представители девяти сборных-участниц. Однако украинцы, находившиеся на трибуне для команд, восприняли его прокат без единой эмоции", – говорится в сообщении.
Напомним, украинский фигурист Иван Шмуратко не выступал из-за положительного теста на коронавирус. Поэтому в командном турнире в пятницу представители нашей сборной появились только в коротких программах спортивных пар и танцевальных дуэтов.
Напомним, Украину и Россию на Олимпиаде-2022 свел алфавит. Именно поэтому делегации двух стран оказались в ложах рядом.
Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпиаду-2022 в Пекине официально открыли, а огонь оригинально зажгли в снежинке.
В то же время российский комментатор Губерниев пожаловался на человека в украинской форме на Олимпиаде.