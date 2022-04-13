Россияне ноют, что им не платят призовые: бобслеистов и скелетонистов из РФ наказали за войну в Украине и допинг

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам призовые деньги за последние два сезона. Сначала они не могли получить их из-за своих коллег, которых словили из-за приеме допинга, а теперь – из-за санкций, введенных после вторжения в Украину.

На отсутствие выплат пожаловалась призер Олимпиады-2014 и чемпионатов мира по скелетону из РФ Елена Никитина.

"В международной федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что ребята-бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что если у них денег нет, то нам выплачивать все придется до тех пор, пока не будет перекрыта вся задолженность, размер которой мне неизвестен", – сообщила Никитина ТАСС.

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По имеющейся информации, международная федерация ждет возврата призовых в первую очередь от бобслеиста Александра Касьянова, которого уличили в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Все результаты Касьянова после 2014 года были аннулированы, в том числе два пьедестала чемпионата мира.

А затем финансовая ситуация российских спортсменов усугубилась из-за санкций за войну в Украине.

"Президент федерации попросил нас потерпеть немного и сказал, что за прошлый сезон мы получим деньги вместе с призовыми за этот. Но теперь нам говорят, что против России введены санкции, поэтому ничего по окончании сезона нам выплачено не будет", – отметила Никитина.

В Федерации бобслея России признали, что россиянам не выплачиваются призовые от IBSF. Но ничего сделать не могут, поскольку их членство в составе международной федерации было временно приостановлено из-за вторжения в Украину.

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