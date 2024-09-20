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Россияне "даже подумать не могли", что их отстранят от Олимпиады за войну против Украины

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,1 т.
Россияне 'даже подумать не могли', что их отстранят от Олимпиады за войну против Украины

Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) верило в то, что спортсмены из РФ не понесут никакой ответственности за вторжение страны-агрессорки в Украину. Президент организации Станислав Поздняков назвал неожиданным массовое отстранение атлетов от Игр-2024 в Париже.

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Об этом Поздняков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он отметил, что даже не мог подумать о том, что россияне столкнутся с серьезными санкциями, которые, вероятно, останутся в силе и на Олимпийским играм 2026 года в Милане.

Россияне "даже подумать не могли", что их отстранят от Олимпиады за войну против Украины
Россияне "даже подумать не могли", что их отстранят от Олимпиады за войну против Украины

"Если мы ретроспективно посмотрим на количество международных федераций, которые допускают россиян на соревнования, то оно не высоко, прямо скажем Поэтому перспективы по Олимпиаде-2026 сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года. В 2022 году я даже подумать не мог, что российским спортсменам запретят участвовать в каком-либо статусе. Безусловно, то, что наши спортсмены не имеют возможности в подавляющем большинстве видов спорта выступать на международных соревнованиях, резко снижает мотивацию", – сказал Поздняков.

Олимпийские кольца.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику после заявления министра спорта Украины Матвея Бедного о планах добиваться полного отстранения россиян от Олимпиады-2026.

Россияне "даже подумать не могли", что их отстранят от Олимпиады за войну против Украины

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