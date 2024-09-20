Россияне 'даже подумать не могли', что их отстранят от Олимпиады за войну против Украины

Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) верило в то, что спортсмены из РФ не понесут никакой ответственности за вторжение страны-агрессорки в Украину. Президент организации Станислав Поздняков назвал неожиданным массовое отстранение атлетов от Игр-2024 в Париже.

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Об этом Поздняков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он отметил, что даже не мог подумать о том, что россияне столкнутся с серьезными санкциями, которые, вероятно, останутся в силе и на Олимпийским играм 2026 года в Милане.

"Если мы ретроспективно посмотрим на количество международных федераций, которые допускают россиян на соревнования, то оно не высоко, прямо скажем Поэтому перспективы по Олимпиаде-2026 сложные, их гораздо больше в отношении Игр 2028 года. В 2022 году я даже подумать не мог, что российским спортсменам запретят участвовать в каком-либо статусе. Безусловно, то, что наши спортсмены не имеют возможности в подавляющем большинстве видов спорта выступать на международных соревнованиях, резко снижает мотивацию", – сказал Поздняков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику после заявления министра спорта Украины Матвея Бедного о планах добиваться полного отстранения россиян от Олимпиады-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, российская лыжница Вероника Степанова со словами "идите в задницу" возмутилась поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024.

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