''Россияне – чемпионы в преступлениях'': Кличко обратился к президенту МОК, пожелав ''удачи в принятии решения''

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко потребовал от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не допустить участия России на Играх-2024 в Париже. Прославленный боксер напомнил немецкому функционеру о военной агрессии и преступления армии страны-террориста в Украине.

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Об это Кличко завил в видеообращении к Томасу Баху, которой появилось на официальной странице олимпийского чемпиона Атланты-96 в социальной сети Twitter. Бывший супертяж отметил, что в случае допуска россиян к Играм в столице Франции их преступления будут легитимизированы.

"Сегодня россияне – олимпийские чемпионы в преступлениях против мирного населения. У них золотая медаль в депортации детей и изнасиловании женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны. Не делайте этого, иначе вы предадите олимпийский дух. Страна, нарушающая основные принципы международного права, не может быть легитимирована международным спортивным органом. Не допускайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Удачи в принятии решения", – сказал Кличко.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту. В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска спортсменов из РФ к участию в Играх 2024 года в Париже.

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