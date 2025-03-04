'Дед бы точно поплыл': кто для россиян расчищает путь на Олимпиаду-2026 и как из спорта сделали испытательный полигон для снятия санкций с РФ

Россия активно включилась в борьбу за участие в белых Олимпийских играх-2026, которые состоятся менее чем через год в Милане и его окрестностях. А помогает ей в этом Международный олимпийский комитет, который призвал федерации зимних видов спорта разрешить атлетам из РФ и РБ выступать на квалификационных турнирах к ОИ-2026. Глава МОК Томас Бах, "доживающий" последние дни во главе организации, прилагает максимальные усилия, чтобы открыть дорогу в Милан агрессору.

Видео дня

Новая пророссийская волна от МОК начала накатывать в конце зимы, а 25 февраля журналисты SVT Sport начали бить тревогу и сообщили, что МОК призвал вернуть российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в зимних видах спорта, чтобы они могли принять участие в квалификации на Олимпиаду-2026.

И хотя Международный биатлонный союз заявил, что не получал никаких официальных писем от МОК относительно отбора на Игры в Милане, неофициально на организации, не прогнувшиеся перед агрессором, началось давление, что подтверждают и сами спортсмены.

Почему в РФ не сильно рвались на летнюю Олимпиаду в Париж-2024 без флага и гимна, даже запрещали своим атлетам выступать там в нейтральном статусе, но активизировались сейчас? Наверное, здесь несколько причин. Это и место проведения Игр, ведь итальянцы относятся к агрессору лояльнее французов, ведь, в частности, мэрия Парижа была настроена очень категорически против присутствия на своих соревнованиях россиян.

В то время как Италия долгое время очень хорошо относилась к РФ. И не в последнюю очередь из-за дружбы Путина с бывшим премьером страны, миллиардером и медиамагнатом Сильвио Берлускони, признавшим так называемый референдум в Крыму 2014 и посещавший оккупированный полуостров. А его СМИ много лет пели дифирамбы кремлевскому диктору и его политике.

И хотя после полномасштабного вторжения отношение к РФ в Италии начало меняться, недавно на Апеннинах разрешили выступить на своих лыжных соревнованиях путинскому фанату Александру Большунову, чем вызвали скандал. На вопрос, как ему удалось попасть на Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер Альм, Большунов с улыбкой ответил, что ему разрешил президент США Дональд Трамп.

Кстати, агрессивные выпады Трампа и его команды в адрес украинского президента и его политики, а также новости о прекращении помощи тоже придают агрессору уверенности в собственных силах.

Активизировался и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который "доживает" последние недели во главе организации. Поэтому создается впечатление, что он пытается успеть сделать как можно больше для возвращения атлетов из РФ в международные соревнования.

И все становится на свои места, если вспомнить, что его уже ругали в СМИ за приятельские отношения с российскими олигархами и диктатором из Кремля, за лоббирование интересов РФ и отбеливание спортсменов погрязших в допинговых скандалах страны-агрессорки. Немецкий Bild в свое время даже открыто называл Баха "пуделем Путина".

Пока же сложилась такая ситуация, что преемником немца вполне реально может стать британец Себастьян Коу – президент Мировой легкой атлетики, который является другом Украины. Ведь World Athletics в первые дни полномасштабной войны осудила вторжение. А 28 февраля 2022 года заявила о недопуске российских и белорусских атлетов, тренеров и официальных лиц к любым официальным международным мероприятиям под ее эгидой. И четко следует своим принципам.

Летом 2024 года Коу посетил Украину, встречался в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем отправился во Львов на чемпионат страны. По информации ряда ведущих спортивных СМИ, именно британец является самым плохим вариантом для действующего руководства МОК. Поэтому вполне логично, что он пытается спешить с возвращением россиян и его "узаконением".

На тревожную информацию отреагировала олимпийская призерка в тройном трибке и президентка ФЛАУ Ольга Саладуха: "Под занавесом своей каденции Томас Бах активно лоббирует возвращение россиян и белорусов в зимние виды спорта на Олимпиаду-2026. Для этого они должны пройти квалификацию. федерации биатлона и лыжного спорта, чтобы атлетов из России и Беларуси допустили к соревнованиям".

"Очевидно, МОК стремится, чтобы на Олимпиаде в Италии выступало гораздо больше так называемых "нейтральных" спортсменов, чем их было на летних Играх во Франции. И все это происходит в то время когда продолжают гибнуть украинские спортсмены и представители спортивного сообщества. На таком фоне вести разговоры о реабилитации" .

По словам Саладухи, Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту уже решительно осудил позицию МОК, а также обратился в федерации с призывом не поддаваться на прессинг Томаса Баха и его единомышленников и отстаивать принципы честного спорта без агрессора.

"Наши требования четкие и неизменные: прекращение боевых действий, деоккупация наших земель, отмена так называемых спортивных аннексий. Только это может быть основанием для снятия спортивных санкций. Все это очень важно не только в контексте спорта. Вероятно, что некоторые благосклонные к россии силы стремятся снять все ключевые санкции". то аналогичные действия будут и в других сферах", – считает функционер.

Интересно, что самые большие медальные ставки на зимних Играх-2026 РФ совершает на фигурное катание и лыжные гонки. И если 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) прогнулся перед агрессорами и разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду, лыжники держатся. Хотя им тоже непросто.

Президент Международной федерации лыжной гонки (FIS) Йохан Элиаш недавно неожиданно допустил возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. И среди спортсменов даже провели опрос о возвращении представителей РФ в международные соревнования.

В итоге 51,8% выступили против допуска россиян, 34,5% согласны на участие нейтральных атлетов за соблюдение критериев МОК и только 13,7% поддержали возвращение России с национальным флагом.

"Я не знал, каким будет результат. Вопрос чувствительный, ситуация меняется. Можно трактовать так, что 48% поддерживают возвращение при определенных условиях. Или отметить, что только 13,7% готовы видеть россиян с флагом", – комментировал итоги опроса представитель спортсменов Джеймс Клюгнет.

"Пока идет война, которую Россия ведет против Украины, российских спортсменов нужно исключить отовсюду. И я считаю позором, что МОК давит на FIS. На федерацию, которая полна решимости не допускать россиян к соревнованиям", – сразу заявила победительница этапов Кубка мира по лыжным.

И, судя по всему, столь устойчивая позиция спортсменов повлияла на колебания руководителей. Ведь уже 4 марта из СМИ стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждается возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на официальные старты. Даже в нейтральном статусе.

А в самой антироссийской зимней федерации, Международном союзе биатлонистов (IBU), заявили, что даже не получали от МОК официальное письмо о включении нейтральных спортсменов. И вообще рассматривать варианты возвращения атлетов РФ и РБ пока не собираются. Хотя "по поребрику" очень любят биатлон и вкладывали в него большие деньги.

Однако если лыжники и биатлонисты выстояли, то в других зимних видах "нейтральные" россияне либо уже начинают борьбу за лицензии на Олимпиаду-2026, либо сделают это в этом году. К примеру, фигуристы из РФ будут соревноваться в отборе в Пекине в сентябре 2025 года.

А вот российская лыжница Варвара Прохорова уже готовится стартовать на чемпионате мира по ски-альпинизму, который в Милане-2026 впервые войдет в программу Олимпийских игр. И в случае удачного выступления на мировых соревнованиях, Прохорова пройдет квалификацию на Игры в Италии. И очень красноречиво, что накануне с россиянкой встретился глава МОК Бах и подарил ей значок в виде сердечка с олимпийскими кольцами.

В комментариях девушка отметила, что провела с немцем беседу и позвала на Эльбрус. А соотечественники посоветовали ей угостить функционера "0,5 Путинки" и икрой, мол, "дед бы тогда точно уплыл, иностранцы от этой прикормки балдеют". Очередной наглядный пример, как ведут переговоры и ублажают кого надо в РФ...

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СМИ назвали два вида спорта ОИ-2026, в которых отстранят Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!