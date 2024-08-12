Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выдала абсурдную мысль о превосходстве спортсменок из РФ в этом виде спорта, что якобы продемонстрировала Олимпиада-2024. Она назвала "золото" немки Дарьи Варфоломеевой своим достижением, забыв о том, что спортсменка покинула страну-агрессорку в 12 лет.

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Об этом Винер в патриотичном угаре заявила в интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ". Приспешница режима Владимира Путина, которая требовала от россиян не ехать в Париж под нейтральным флагом, а теперь приписывает РФ чужие победы, также возмутилась недопуском к ОИ.

"Не понимаю, каким образом у них все происходит и каким образом Россия в художественной гимнастике не допущена. Но все равно две русские девочки добились успеха. Одна из них стояла на пьедестале по фамилии Варфоломеев, выступая за Германию, а вторая по фамилии Близнюк сидела с командой Китая и вывела ее на первое место на Олимпиаде впервые в истории. Так что Россия все равно показала, что даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике", – сказала Винер.

Ранее телеканал "Евроспорт" указал Львов территорией России в данных об украинской представительнице художественной гимнастики Марии Высочанской.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Украины по художественной гимнастике Мария Высочанская после выступления на Олимпийских играх в Париже расплакалась в прямом эфире и объявила о завершении карьеры.

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