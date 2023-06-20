Россия приняла закон, позволяющий ей захватить Запорожскую и Херсонскую области в сфере спорта

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на "интеграцию" Херсонской и Запорожской областей, а также "лднр" в систему физической культуры и спорта РФ. Документом определяется то, как представители "новых регионов" будут вступать в Российской Федерации, а также принимать участия в российских турнирах.

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Также в законе расписано финансирование "новых регионов".

"Уже предварительно запланировано на 2023-й и на 2024–25-е годы порядка 3,5 млрд бюджетных денег на восстановление спортивных объектов в новых регионах и, соответственно, 1,9 млрд – внебюджетных", – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

У российских болельщиков такая инициатива вызвала истерику. Российским чиновникам советуют поторопиться, так как количество "новых регионов" будет стремительно уменьшаться.

"Количество и наименования новых интегрируемых территорий обновляется в режиме реального времени. Возможно, столько денег и не понадобится", – стебутся в комментариях.

Россияне предвкушают грандиозный "распил" бюджетных средств.

Фанаты считают, что после таких законов не стоит ждать скорого возвращения РФ в мировой спорт.

"А потом ноют про спорт вне политики, про русофобию поджигаемую англосаксами, масонами, иллюминатами и рептилоидами", - стебутся пользователи.

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