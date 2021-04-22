Россия показала средний палец в лицо остальному миру, – комментатор о форме для ОИ-2020

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт считает, что Россия наплевала на все санкции, сделав дизайн формы своих спортсменов для Олимпиады-2020 в Токио в расцветке флага РФ.

По мнению Салтведта никто не замечает отличий с тем, что было раньше, кроме самой России.

"Это показывает, что санкции в отношении России – пародия. Это средний палец в лицо остальному миру. МОК хочет, чтобы Россия принимала участие в Играх, но внешне быть ответственным. Поэтому России позволили иметь одежду в цветах флага. Этой коллекцией она насмехается над остальным миром с одобрения улыбающегося МОК", – заявил Салтведт.

Генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм поддержал коллегу:

"Российские спортсмены будут соревноваться так же, как и раньше, только под другим названием. Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы"

Как сообща OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. На форме разрешены цвета флага, но рядом со словом "Россия" обязательно должна быть приписка "нейтральные атлеты".

Ранее новая олимпийская форма России вызвала отвращение в сети.