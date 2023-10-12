Россия отреагировала на исключение из МОК, рассказав о 'защите суверенной страны'

Олимпийский комитет России (ОКР) назвал "контрпродуктивным" решение Международного олимпийского комитета (МОК). 12 октября МОК исключил ОКР из своего состава. Таким образом в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийские советы с оккупированных территорий Украины.

В ОКР уверены, что на российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему "безосновательно отлучено" от международных выступлений, "данный шаг никак не влияет".

"Как участники международного спортивного движения ОКР оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем", – говорится в заявлении российского комитета.

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Ранее стало известно, что Россия подала в суд на МОК с требованием о выплате почти девяти миллионов долларов по одной из маркетинговых программ.

В свою очередь президент ОКР Станислав Поздняков обвинил международные федерации в "спортивном геноциде" из-за отстранения представителей РФ от соревнований. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил абсурдную мысль о том, что отстранение россиян от международных соревнований наносит вред мировому спорту.

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