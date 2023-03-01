ECU: Россия опозорила шахматы

В Европейском шахматном союзе (ECU) назвали позором переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азийскую федерацию шахмат (ACF). 28 февраля делегаты ассамблеи ACF проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации.

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Как отметил вице-президент ECU Малкольм Пейн, такой шаг россиян может вызвать особую озабоченность у индийской и китайской федераций, у которых много молодых талантов, претендующих в будущем на титул чемпиона мира.

По мнению Пейна, возглавляющего также Английскую шахматную федерации, из всего этого можно сделать три вывода

"Во-первых, это позорный день для шахмат. Во-вторых, сейчас важно защитить тех российских игроков, которые хотят продолжать играть под эгидой Европейского шахматного союза. В-третьих, довольно удивительно, что Индия и Китай проголосовали за этот переход (я не видел результатов), потому что это приведет к усилению конкуренции и, следовательно, к сокращению возможностей для их игроков, чтобы претендовать на места на чемпионате", - цитирует Пейна chess.com.

По мнению английского функционера, ФИДЕ явно не идет в ногу с Международным олимпийским комитетом в этом вопросе

"И в очередной раз ФШР выглядит как игрушка в большой игре, в которой всеми действиями руководит Кремль", - добавил Пейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Песков получил нелестную реакцию от российских болельщиков после своего комментария по решению России перейти из Европейской в Азийскую федерацию шахмат (ACF).

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