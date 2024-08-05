'Россия не остановилась': Магучих раскритиковала допуск спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих снова раскритиковала допуск спортсменов из России к турниру в столице Франции в так называемом нейтральном статусе. Легкоатлетка отметила, что все вокруг прекрасно понимают, какую страну представляют такие атлеты, а государство-террорист продолжает бомбить Украину и во время Игр.

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Об этом Магучих заявила во время своего общения с журналистами в Украинском доме на ОИ, передает корреспондентка OBOZ.UA. Победительница соревнований в прыжках в высоту особо подчеркнула, что допущенные к Олимпиаде россияне не высказывались против военной агрессии РФ.

"Я хочу сказать, что мы все прекрасно знаем, откуда эти атлеты. И они не сказали ни единого слова против войны. То есть они не высказались за мир даже. Поэтом я считаю это неприятным. Потому Олимпийские игры всегда были про мир. И в принципе всегда все войны останавливались на период Игр. Но Россия не остановилась и в период этих Игр уже были массированные атаки на города Украины. Поэтому не понимаю, как террориста можно допустить к соревнованиям о мире", – сказала Магучих.

Ранее российская соперница Ярославы Елена Куличенко, которая в Париже выступила под флагом Кипра, возмутилась высказываниям украинки о допуске спортсменов из РФ к ОИ-2024. Также легкоатлетка пожаловалась, что тема войны в Украине мешает ей насладиться Играми.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих подтвердила статус главной фаворитки и взяла "золото" Олимпийских игр в прыжках в высоту.

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