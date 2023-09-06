Россия назвала призовые для 'альтернативной Олимпиады', вызвав насмешки в сети

Победители Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов, получат 358 400 рублей (~3400 евро), его тренер – 171 500 рублей (~1600 евро), сообщает Матч ТВ.

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Обладатель "серебра" Спартакиады заработает 179 200 рублей (~1700 евро), а бронзовый призер получит 107 500 рублей (~1000 евро).

Известно, что соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр 2026 года в Милане. Так, награждение победителей будет проводиться по 16 дисциплинам, в их числе биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт и другие. Всего будет разыграно 108 комплектов наград.

Церемонии открытия и закрытия мероприятия состоятся в Челябинске. Сама Спартакиада будет проводиться в Краснодарском крае, Челябинске, Свердловской, Тюменской области и Красноярском крае.

Болельщики в сети высмеяли такой призовой фонд соревнования.

"3500 евро в "главном соревновании сезона" против 15000 на каждом этапе кубке мира, например, по биатлону", "Смешные призовые", - не сдерживают эмоций фанаты.

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