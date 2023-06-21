Россия на Олимпиаде-2024: в МОК ответили на вопрос о допуске агрессоров

Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не определился с тем, когда объявил решение об участие спортсменов из России и Беларуси на Играх-2024 в Париже. В организации наблюдают за тем, как развивается ситуация в мире, и не готовы ответить конкретно на соответствующий вопрос.

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Об этом по итогам заседания исполкома МОК заявил его пресс-атташе Марк Адамс в эфире YouTube-канала комитета. По его словам, в некоторых видах спорта есть удачный опыт допуска представителей стран-агрессорок в нейтральном статусе. При этом британец не знает, будут ли РФ и РБ отправлены приглашения на Игры за год до старта ОИ в Париже, как это традиционно происходит.

"Решение об участии России и Беларусь в Олимпийских играх 2024 года мы примем в самый подходящий момент. Думаю, это то, чего нам надо придерживаться. Вы хотите от нас услышать конкретную дату, но мы должны наблюдать, как будет развиваться ситуация дальше. Мы были на чемпионате мира по тхэквондо и наблюдали за сборной независимых спортсменов. Это показало себя хорошо. Аналогичная ситуация в фехтовании. Получит ли Россия и Беларусь приглашение на Игры 26 июля? Я не знаю, как это дата будет организована. Посмотрим. Нам надо быть гибкими, потому что ситуация постоянно меняется", – сказал Адамс.

Ранее СМИ выяснили, что МОК собирается допустить россиян и беларусов на условиях сборной беженцев. В ответ в России предложили ехать на танках в Париж.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал неполноценными международные соревнования без участия российских спортсменов.

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