Российскую сборную дисквалифицировали на Олимпиаде-2022 после эстафеты в шорт-треке. Видео

Сборную Олимпийского комитета России (ОКР) по шорт-треку в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анна Востриковой сняли с финала B (гонка за 5-8–е места) в женской эстафете на 3000 метров. Судьи после видеопросмотра приняли решение дисквалифицировать команду.

В итоговом протоколе россиянки заняли 7-е место. Победу в финале B добыла Италия.

Отметим, что в финале А победу неожиданно добыла сборная Нидерландов. "Серебро" у Кореи. Бронзовую награду завоевала Канада.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля мужская сборная ОКР по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина) была дисквалифицирована в полуфинале Олимпиады-2022 в Китае. Российские спортсменки не смогли правильно передать эстафету, помешав соперницам. Также они спровоцировали падение оппонентки.

Видео дня

Судьи после просмотра видеоповторов приняли решение наказать россиянок. Также была дисквалифицирована сборная США за блокирование соперниц.

На Играх-2022 уже возникло несколько скандалов с российскими СМИ. Сперва Дмитрий Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Стоит отметить, что скандал с участием российских медиа случился и во время чемпионата Европы по футзалу-2022. На матче между Украиной и Россией телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку. Такое решение было принято вещателем, чтобы заглушить кричалки украинских фанатов в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Позже Российский футбольный союз (РФС) потребовал от Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное расследование из-за поведения украинских болельщиков.

По мнению представителей РФ, фанаты нашей страны "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

Напомним, что видео с торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022, на котором президент России Владимир Путин якобы спит, стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи высмеяли главу РФ в фотожабах.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.