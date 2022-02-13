Российскую сборную дисквалифицировали на Олимпиаде-2022 после эстафеты в шорт-треке. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
24,8 т.
Женская сборная ОКР по шорт-треку была дисквалифицирована

Сборную Олимпийского комитета России (ОКР) по шорт-треку в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анна Востриковой сняли с финала B (гонка за 5-8–е места) в женской эстафете на 3000 метров. Судьи после видеопросмотра приняли решение дисквалифицировать команду.

В итоговом протоколе россиянки заняли 7-е место. Победу в финале B добыла Италия.

Отметим, что в финале А победу неожиданно добыла сборная Нидерландов. "Серебро" у Кореи. Бронзовую награду завоевала Канада.

Итоговый протокол

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля мужская сборная ОКР по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина) была дисквалифицирована в полуфинале Олимпиады-2022 в Китае. Российские спортсменки не смогли правильно передать эстафету, помешав соперницам. Также они спровоцировали падение оппонентки.

Видео дня
Шорт-трек

Судьи после просмотра видеоповторов приняли решение наказать россиянок. Также была дисквалифицирована сборная США за блокирование соперниц.

Спортсменки неправильно передали эстафету

На Играх-2022 уже возникло несколько скандалов с российскими СМИ. Сперва Дмитрий Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Дмитрий Губерниев.

Стоит отметить, что скандал с участием российских медиа случился и во время чемпионата Европы по футзалу-2022. На матче между Украиной и Россией телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку. Такое решение было принято вещателем, чтобы заглушить кричалки украинских фанатов в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Болельщики сборной Украины в Амстердаме

Позже Российский футбольный союз (РФС) потребовал от Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное расследование из-за поведения украинских болельщиков.

Украинские болельщики на матче с Россией

По мнению представителей РФ, фанаты нашей страны "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

Автор первого забитого мяча в составе сборной Украины Евгений Серый .
Болельщики сборной Украины по футзалу

Напомним, что видео с торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022, на котором президент России Владимир Путин якобы спит, стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи высмеяли главу РФ в фотожабах.

Путина высмеяли в соцсетях

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.

Призыв к вакцинации.
КитайПекинШорт-трекОлимпиада-2022