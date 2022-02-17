Российскую фигуристку отказались приглашать на показательные выступления Олимпиады-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева не вошла в список приглашенных на показательные выступления на Олимпийских играх-2022. 15-летняя спортсменка заняла в личном турнире четвертое место.

Издание "МатчТВ" опубликовало официальное письмо от организаторов с фамилиями тех, кто примет участие в этом празднике фигурного катание.

Так, зрителей будут радовать россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова, японская спортсменка Каори Сакамото, представительница Южной Кореи Ю Ен, фигуристка из США Алиса Лью и бельгийка Луна Хендрикс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022, однако ей так и не были вручены золотые медали.

Сразу после победы стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест, из-за этого торжественную церемонию отложили.

11 февраля, появилась официальная информация. Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что положительной оказалась проба, взятая у 15-летней девушки из Казани 25 декабря 2021 года.

В анализе россиянки обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем выездном заседании в Пекине принял решение допустить Валиеву к личному турниру ОИ-2022.

Чемпионкой Олимпиады-2022 в личном турнире фигуристок стала россиянка Анна Щербакова, которая опередила свою соотечественницу Александру Трусову.

Не смотря на то, что 17-летняя Трусова впервые в истории Игр исполнила пять четвертных прыжков, ей дали лишь "серебро".

После этого Александра устроила истерику, заявив что никогда больше не выйдет на лед.

На пресс-конференции вице-чемпионка Олимпиады-2022 объяснила свои слова.