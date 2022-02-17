Российскую фигуристку отказались приглашать на показательные выступления Олимпиады-2022

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Российскую фигуристку отказались приглашать на показательные выступления Олимпиады-2022
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Российская фигуристка Камила Валиева не вошла в список приглашенных на показательные выступления на Олимпийских играх-2022. 15-летняя спортсменка заняла в личном турнире четвертое место.

Издание "МатчТВ" опубликовало официальное письмо от организаторов с фамилиями тех, кто примет участие в этом празднике фигурного катание.

Так, зрителей будут радовать россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова, японская спортсменка Каори Сакамото, представительница Южной Кореи Ю Ен, фигуристка из США Алиса Лью и бельгийка Луна Хендрикс.

Список приглашенных на показательные выступления
Видео дня
Результаты Олимпиады-2022 в женском фигурном катании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022, однако ей так и не были вручены золотые медали.

Тройка призеров ОИ

Сразу после победы стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест, из-за этого торжественную церемонию отложили.

11 февраля, появилась официальная информация. Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что положительной оказалась проба, взятая у 15-летней девушки из Казани 25 декабря 2021 года.

Фигуристка Валиева.

В анализе россиянки обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Камила Валиева стала четвертой в Пекине.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем выездном заседании в Пекине принял решение допустить Валиеву к личному турниру ОИ-2022.

Камила Валиева представляет Казань.

Чемпионкой Олимпиады-2022 в личном турнире фигуристок стала россиянка Анна Щербакова, которая опередила свою соотечественницу Александру Трусову.

Александра Трусова

Не смотря на то, что 17-летняя Трусова впервые в истории Игр исполнила пять четвертных прыжков, ей дали лишь "серебро".

Александра Трусова расплакалась

После этого Александра устроила истерику, заявив что никогда больше не выйдет на лед.

Александра Трусова не сдержала эмоций

На пресс-конференции вице-чемпионка Олимпиады-2022 объяснила свои слова.

Обращение команды OBOZREVATEL.
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