Чего только не происходит в мире спорта – много интересного, любопытного, неожиданного. Предлагаю вам ознакомиться с несколькими историями.

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Экс-чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская задержана московской полицией с семью свертками героина. Полицейские задержали 26-летнюю бывшую спортсменку на Рублевском шоссе, при себе у нее были наркотики (более 3,7 грамма героина), которые она должна была разнести по адресам.

Также у Орловской были с собой два мобильных телефона и банковские карты. Анна призналась, что запрещенные препараты купила у дилера и уже успела сделать одну из так называемых закладок. Как выяснилось, Орловская сама страдает от героиновой зависимости уже год, поэтому часть героина продавала, а остальное употребляла сама. В отношении чемпионки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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В 2012 году 16-летняя Анна Орловская победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, попала в топ-десятку на одном из этапов Кубка мира. Затем готовилась выступить на Олимпийских играх в Сочи, но заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов.

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Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла во время тренировки от удара молнии. 22-летняя спортсменка, занимавшая третью строчку национального рейтинга, готовилась к предстоящему крупному турниру в Сальвадоре. Трагический случай произошел на местном пляже Эль-Тунко. Кэтрин увидела подругу, которая также занимается серфингом. Девушки обнялись в воде, а потом прогремел гром, и их отбросило ударом молнии. Чемпионка погибла мгновенно. Национальная федерация заявила, что Диас имела успех на международных соревнованиях по серфингу и достойно представила страну на чемпионате мира и Всемирных играх.

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Экс-капитан сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер учится на часовщика. Премудростям профессии с ним делятся в цюрихской компании "Морис де Мориак". Штефан завершил профессиональную карьеру в 2020-м. А теперь решил освоить новое мастерство. За время полугодичного обучения Штефан самостоятельно соберет свои любимые часы модели L3 seed red. Процесс будут снимать на камеру и размещать видео в социальных сетях. Готовые часы выставят на продажу, а вырученные за них деньги пойдут на благотворительность. Параллельно 37-летний Лихтштайнер учится на футбольного тренера, и чем займется после обучения часовому мастерству, пока что не решил.

Добавим, что футболист, выступавший на позиции правого защитника, поиграл за восемь клубов пяти стран, в том числе итальянских "Лацио", "Ювентус", а также лондонский "Арсенал". Участник чемпионатов Европы (2008, 2016) и чемпионатов мира (2010, 2014, 2018). За сборную Швейцарии провел 108 матчей и забил восемь голов.

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На стадионе в Майами (США) румынская теннисистка Симона Халеп продемонстрировала, что мастерски жонглирует не только теннисным мячом. 29-летняя румынка, занимающая третье место в рейтинге WTA, разместила в Инстаграм видео, на котором она установила личный рекорд по набиванию футбольного мяча – 81 раз, ни разу не уронив его на газон. В комментариях фанаты дружно восхитились координацией Симоны и предложили ей выступать за футбольную сборную страны.

Симона Халеп – экс-первая ракетка мира, победительница двух турниров Большого шлема (Открытого чемпионата Франции-2018 и Уимблдона-2019), финалистка трех турниров Большого шлема (Открытого чемпионата Франции в 2014-м и 2017-м, а также Открытого чемпионата Австралии-2018), победительница 23 турниров WTA, из них 22 – в одиночном разряде).

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