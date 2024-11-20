Российскому олимпийскому чемпиону, поддерживавшему Путина, прилетела карма

Олимпийскому чемпиону Токио-2020 в командных соревнованиях и трехкратному чемпиону мира по спортивной гимнастике Никите Нагорному пришлось уйти с поста начальника Главного штаба Юнармии, которая создана по инициативе Минобороны РФ. 27-летнему уроженцу Ростова-на-Дону прилетела карма в виде санкции Великобритании за принудительную депортацию украинских детей и поддержку правительства России. Также россиянин находится под санкциями США и Канады.

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Нагорный у себя в Instagram написал, что это было очень сложное решение, которое далось ему с трудом. Олимпийский чемпион рассказал, что всю свою жизнь посвятил спортивной гимнастике и недавно стал вице-президентом Федерации гимнастики России, что якобы требует от него полной отдачи и ответственности.

Нагорный выразил благодарность всем за доверие и тепло вспоминал о совместной работе с коллегами и участниками Юнармии, отмечая, как многие из ребят стали профессионалами в своей сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, Нагорный 1 октября завершил карьеру. В мае 2022 года Никита отложил свои тренировки вместе со сборной России на сборах из-за празднования Дня Победы.

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