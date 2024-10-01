Российскому олимпийскому чемпиону, поддерживавшего Путина, пришлось завершить карьеру в 27 лет

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный завершил спортивную карьеру, сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. 27-летнего уроженца Ростова-на-Дону избрали вице‑президентом Федерации гимнастики России.

Видео дня

"Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный", – заявила Родионенко в интервью "Матч ТВ".

Тренер уточнила, что Нагорный закончил с выступлениями, но пока из сборной не отчислен.

"Такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации", – сказала Родионенко.

Болельщики в комментариях оставили Нагорному нелестные послания, вспомнив его патриотический угар и работу в Юнармии.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2022 года отложил свои тренировки вместе со сборной России на сборах из-за празднования Дня Победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!