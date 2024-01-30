Российской чемпионке мира прилетела карма за участие в z-митинге в Лужниках в поддержку Путина

Российская чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина резко отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне лишить соотечественницу Камилу Валиеву "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов. Синицина вместе с Никитой Кацалаповым также входила в состав сборной РФ и принимала участие в тех соревнованиях.

Видео дня

После вердикта CAS Международный союз конькобежцев (ISU) забрал у сборной России по фигурному катанию (в том числе и Синициной с Кацалаповым) золотые медали Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях, отдав их США.

"Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока скажу только, что пи*дец как обидно! Бумеранг возвращается", – написала 28-летняя спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта позапрошлого года Синицина и Кацалапов приняли участие в митинге "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" в Лужниках. Хотя официально митинг-концерт якобы приурочили к 8-летию "присоединения Крыма к России".

Этот "бумеранг" в комментариях связали именно с подобным выступлением.

"Пытаюсь ее пожалеть, а потом вспоминаю, как они гордо стояли не сцене на митинг-концерте в Лужниках, и пропадает желание сразу", – пишут болельщики в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!