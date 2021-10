Российского рефери вышвырнули из UFC за "худшее судейство в истории"

Российский судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Киселев был отстранен от работы в промоушене после боя на UFC 267 между Элизеу Залески Дос Сантос – Бенуа Сен-Дени. Рефери в течение поединка принял рад неадекватных решений, вызвав шквал критики среди экспертов.

Во втором раунде Дос Сантос владел абсолютным преимуществом над Сен-Дени, избивал соперника, но Киселев отказался останавливать поединок. Победу добыл Элизеу Залески единогласным решением судей.

В третьем отрезке До Сантос воткнул палец в глаз оппоненту, однако россиянин проигнорировал слова Сен-Дени, что он не видит и не стал вызывать врача.

Вместо этого россиянин принял решение возобновить бой.

Кроме того, Вячеслав снял бал с бразильца за удар в пах, несмотря на то, что до этого никак не предупреждал бойца.

На поединок между Магомедом Анкалаевым и Волканом Оездемиром назначили уже нового судью - Марка Годдарда.

Бывший судья UFC Джон Маккарти раскритиковал работу Киселева.

"Невероятно! Я только что стал свидетелем самой худшей работы рефери в истории. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других боях. Никогда", – написал Маккарти в Twitter.

Подобная реакция была и у известного бойца Дэниэля Кормье.

"Если честно, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни", – написал Кормье.

Фанаты же быстро налепили мемы, посвященные жестокости российского рефери:

"Нет, он еще дышит".

"Сен-Дени: Я ничего не вижу.

Рефери: Но ты же не умер?".

Saint Denis: I can't see.



The ref:#UFC267 pic.twitter.com/9qfgzx5Ite