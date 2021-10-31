Российского рефери вышвырнули из UFC за "худшее судейство в истории"
Российский судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Киселев был отстранен от работы в промоушене после боя на UFC 267 между Элизеу Залески Дос Сантос – Бенуа Сен-Дени. Рефери в течение поединка принял рад неадекватных решений, вызвав шквал критики среди экспертов.
Во втором раунде Дос Сантос владел абсолютным преимуществом над Сен-Дени, избивал соперника, но Киселев отказался останавливать поединок. Победу добыл Элизеу Залески единогласным решением судей.
В третьем отрезке До Сантос воткнул палец в глаз оппоненту, однако россиянин проигнорировал слова Сен-Дени, что он не видит и не стал вызывать врача.
Вместо этого россиянин принял решение возобновить бой.
Кроме того, Вячеслав снял бал с бразильца за удар в пах, несмотря на то, что до этого никак не предупреждал бойца.
На поединок между Магомедом Анкалаевым и Волканом Оездемиром назначили уже нового судью - Марка Годдарда.
Бывший судья UFC Джон Маккарти раскритиковал работу Киселева.
"Невероятно! Я только что стал свидетелем самой худшей работы рефери в истории. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других боях. Никогда", – написал Маккарти в Twitter.
Подобная реакция была и у известного бойца Дэниэля Кормье.
"Если честно, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни", – написал Кормье.
Фанаты же быстро налепили мемы, посвященные жестокости российского рефери:
"Нет, он еще дышит".
Nope, still breathing. pic.twitter.com/BGR9k8Wfls— MS (@UFC_Obsessed) October 30, 2021
"Сен-Дени: Я ничего не вижу.
Рефери: Но ты же не умер?".
Saint Denis: I can't see.— MacMally🍀 (@MacMallyMMA) October 30, 2021
The ref:#UFC267 pic.twitter.com/9qfgzx5Ite
Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-2) победил американца Кори Сэндхагена (14-4) и завоевал временный титул UFC в легчайшем весе.