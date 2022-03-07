На российского гимнаста Ивана Куляка могут открыть дисциплинарное дело за то, что он на этапе Кубка мира в Дохе нанес на груди букву Z, поддержав вторжение России в Украину. Именно такой литерой маркировались западные подразделения войск агрессора.

Во время церемонии награждения 20-летний Куляк вышел с нарисованной "Z" на груди, чем вызвал возмущение во всем цивилизованном мире. Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение обратиться к независимой комиссии по этике (Gymnastics Ethics Foundation).

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"FIG подтверждает, что обратится в Gymnastics Ethics Foundation с просьбой открыть дисциплинарное производство против гимнаста Ивана Куляка (Россия) из-за его шокирующего поведения в Катаре", – говорится в заявлении FIG.

Отметим, что сам Куляк абсолютно не раскаивается в своем поступке. В Instagram он написал: "Не, ребят, я не проиграл золото, я выиграл "бронзу".

Напомним, что победу в столице Катаре добыл украинский гимнаст Илья Ковтун. Он набрал 15,166 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по спортивной гимнастике выступала в Дохе в нейтральном статусе. 7 марта FIG официально отстранила и россиян и белорусов от участия во всех международных соревнованиях в связи с нападением России на Украину.

Ранее представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2-5 марта в Дохе.

После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.