Российского чемпиона убил его приятель во время застолья. Стали известны все подробности смертельного происшествия

В Красноярске погиб 25-летний Антон Якименко – бывший борец и победитель международных турниров. Он был бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей 2015 года, побеждал на международных соревнованиях на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и турнире Заура Батаева в 2017 году. Также Якименко стал бронзовым призером Спартакиады школьников в 2015 году.

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Инцидент произошел 1 января в одной из квартир на улице Чернышевского. По данным следствия, Якименко находился в компании четверых человек, с которыми употреблял алкоголь. Во время застолья между ним и одним из присутствующих начался конфликт.

В ходе ссоры 26-летний мужчина достал нож и нанес бывшему спортсмену несколько ударов, после которых Якименко скончался на месте.

В правоохранительных органах сообщили, что спортсмен уже несколько лет не выступал на соревнованиях и вел непростой образ жизни. Предполагаемый убийца был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), и он находится под стражей.

"Антон Якименко оставил значительный след в юношеском спорте. Его смерть стала трагедией для спортивного сообщества Красноярска", – пишут болельщики в соцсетях.

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