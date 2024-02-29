'Чемпиона из РФ не выпустили из аэропорта': министр спорта – о методах России заносить кому надо и борьбе с допуском агрессоров

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный рассказал о работе, которая ведется для недопуска россиян и беларусов к международным соревнованиям. По мнению главы Минспорта, Международный олимпийский комитет иногда злоупотребляет своей автономией и игнорирует некоторые запросы, но в то же время на помощь могут приходить правительства стран, не пуская атлетов-"агрессоров" на свою территорию, как это было недавно в Румынии.

"Я понимаю, это очень сенситивный вопрос. Мы сегодня имеем очень мощную базу российских спортсменов. Мы благодарны нашим коллегам, которые приложили к ней свою року. Постоянно обновляется эта база, которой пользуются международные организации", – рассказал Бедный.

По словам главы министерства, на основании журналистских расследований и их данных они сделали очень много обращений в международные федерации, в правительства стран своих партнеров.

"А инструменты влияния разные. И спортивная дипломатия, и информация, и дипломатия могут быть, как в российском случае, когда ты что-то куда-то занес. И мы понимаем, что это такой russia style. И он работает кое-где даже в международных организациях. Поэтому там, где есть большое представительство РФ, мы видим, что решения о допуске россиян и беларусов принимаются как можно быстрее и никто никого не хочет слушать", – признал Бедный.

"Предохранителями от этого, в частности, являются правительства стран. Мы видели, как на недавнем чемпионате Европы по борьбе в Румынии просто не пропустили россиян, не выпустили их из аэропорта. И двухкратного олимпийского чемпиона Садулаева, который думал, что он каким-то образом перехитрит кого-то благодаря испанской визе. Он ведь уехал сначала в Испанию, даже вышел из аэропорта, вернулся и хотел прилететь. Его подержали в аэропорту и отправили домой", – рассказал функционер.

По словам Бедного, другие страны тоже иногда не выдают визы российским спортсменам: "И очень важным моментом является то, что Международный олимпийский комитет также задекларировал, что он оставляет за собой право проводить повторную проверку".

Сегодня в тесном сотрудничестве с НОК министерство направляет запросы в МОК относительно того, как будет осуществляться проверка, кто войдет в состав специальной комиссии, когда будут проходить заседания и когда будут приниматься такие решения.

"Я, в отличие от Вадима Гутцайта, могу себе позволить немного более жесткую критику МОК. Мне кажется, что эта организация немного злоупотребляет своей автономией и игнорирует наши запросы, которые для нас крайне чувствительны. Но я уверен, что все же со временем мы увидим их позицию, и мне кажется, что она будет достаточно ответственной, учитывая тот общественный резонанс, который сегодня уже есть в мировом спортивном сообществе", – подытожил Бедный.

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