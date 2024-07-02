Российского бойца на турнире ММА назвали 'русской свиньей'. Видео

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Джавид Рзаев по прозвищу Костюм из Дубая устроил скандал на российском турнире по боям на голых кулаках Hardcore FC. Сразу после трехраундового кулачного поединка против Сергея Приходько, Рзаев залез на канаты, кинул в зал капу и обратился в адрес другого бойца Hardcore, Артура Кулинского.

Видео дня

"Ты маленькая сучка здесь, понял? Ты лохом был по жизни, лохом и останешься. Ты – русская свинья. Ты – свинота. Ты срешь там, где ешь", – закричал Рзаев.

Позже азербайджанцу пришлось извиняться за свой поступок.

29-летний Джавид Рзаев – боец с азербайджанскими корнями, родился в российском городе Энгельсе. Рзаев стал известен благодаря поединкам в YouTube-промоушенах. Всю карьеру он выступает в лиге Hardcore на голых кулаках, где одержал три победы и потерпел три поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!