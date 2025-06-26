Российского бойца ММА прибило током, когда тот хотел отпраздновать победу, нырнув с ринга в бассейн. Видео

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Паршиков, получил сильный удар током после победного боя, когда пытался эффектно отпраздновать триумф прыжком в бассейн. Инцидент произошёл на турнире AFC 37 во Вьетнаме в марте 2025 года, но видео в сети появилось лишь накануне.

Видео дня

На опубликованном в Instagram видео видно, как спортсмен после победы над южнокорейцем Да Ын Чжона, залезает на канаты ринга и хватается за металлическую мачту с осветительным оборудованием.

В этот момент Паршиков получает сильный удар током, теряет сознание и падает на настил ринга. Его тренер успевает подхватить бойца и оказывает первую помощь.

Спустя несколько секунд Паршиков приходит в себя, поднимается на ноги и всё же завершает свой план – прыгает в бассейн с ринга под одобрительные крики зрителей. Позже он с юмором прокомментировал случившееся у себя в соцсетях, подписав ролик словами: "Идея нырнуть с ринга в бассейн оказалась не самой удачной ".

На счету 28-летнего Паршикова 16 побед, 5 поражений и 1 несостоявшийся бой. Несмотря на курьёзный инцидент, спортсмен не получил серьёзных травм и намерен продолжать карьеру.

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