Российского бойца MMA нокаутировали за 73 секунды в чемпионском бою. Видео

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Тимофей Настюхин не сумел отобрать чемпионский титул в легком весе у сингапурца Кристиана Ли на турнире ONE on TNT 2.

Сопернику спортсмена из РФ удался резкий контратакующий удар в конце первой минуты, после которого россиянин упал на колени. Настюхин изо всех сил пытался подняться на ноги, но Ли обхватил его левой рукой и начал мощно бить по корпусу и голове с правой, лишив Тимофея шансов на продолжение боя.

После 14 ударов рефери решил остановить поединок и присудить представителю Сингапура победу техническим нокаутом. Это случилось через 73 секунды после старта противостояния.

Комментируя победу, Кристиан заявил, что этот бой был самым важным в его карьере, поскольку вскоре у него должна родиться дочь. Свой триумф он посвятил ей.

22-летний сингапурец выиграл 15 поединков на профессиональном уровне и проиграл 3. Что касается Настюхина, то для него это поражение стало 5-м в карьере. На его счету также 14 побед.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире ONE on TNT 1 боец MMA из Молдовы Юрий Лапикус выиграл бой, отвернувшись от соперника.