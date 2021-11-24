Российского бойца MMA настигла карма за понты перед чемпионским поединком. Видео

Чеченский боец смешанных единоборств (MMA) Мухумат Вахаев проиграл нокаутом чемпионский бой американцу Тони Джонсону на турнире по смешанным единоборствам АСА 132. Бой в Минске завершился в первом же раунде.

Во время предматчевой пресс-конференции Джонсон, который является действующим чемипоном промоушена в супертяжелом весе, назвал Мухумата и его брата Алихана "бойфрендами". Чеченец потребовал извинений, но Тони отказался. Тогда россиянин решил кулаками наказать обидчика, бросившись на соперника и свалив его с ног. Лишь охранники смогли развести драчунов.

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В бою Джонсон сделал акцент на стойку, своим джебом создав проблемы русскому спортсмену.

В конце первого раунда американский чемпион эффектным жестким прямым в висок потряс Вахаева.

Увидев, что Мухумат поплыл, Джонсон повалил его на настил октагона и бросился добивать. Рефери остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чеченского пранкера наказали за понты, нокаутировав за 10 секунд. Бой завершился в первом же раунде.