Чергові зигуючі російські спортсмени, масова підтримка ними ВІЙНИ на тлі вбивств українських дітей, ґвалтування жінок, мародерства і варварства ще раз засвідчує про КІНЕЦЬ міфу щодо "СПОРТУ без ПОЛІТИКИ".

З огляду на це переконаний, що й офіційний УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ повинен нарешті АДЕКВАТНО зреагувати на такий стан речей.

УКРАЇНА повинна ОДНОЗНАЧНО вимагати:

- виключення Росії і Білорусі з ОЛІМПІЙСЬКОГО руху без права участі в прийдешніх ОЛІМПІАДАХ, ПАРАЛІМПІАДАХ, ОЛІМПІЙСЬКИХ ФЕСТИВАЛЯХ, включно з так званими нейтральними спортсменами;

- позбавлення права участі не лише збірних і команд, а й ВСІХ російських та білоруських спортсменів на ВСІХ, без винятку, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ від футболу до тенісу;

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- виключення із національних збірних та українських команд так званих НАТУРАЛІЗОВАНИХ спортсменів та іноземних тренерів, які досі НЕ ЗАСУДИЛИ ВІЙНУ російської орди військового злочинця Путіна;

- звільнення всіх спортивних функціонерів країни, як досі підтримують участь "невинних російських спортсменів у міжнародних змаганнях".

ВІЙНА вимагає адекватних РІШЕНЬ і це саме той випадок, коли ліквідація доктрини "СПОРТ без ПОЛІТИКИ",на тлі використання Росією своїх спортсменів як своєрідного "ПУТЛЕРЮГЕНДУ", НА ЧАСІ.