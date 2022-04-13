Российский спорт превратился в "Путлерюгенд", или Конец мифа о "спорте без политики"
Чергові зигуючі російські спортсмени, масова підтримка ними ВІЙНИ на тлі вбивств українських дітей, ґвалтування жінок, мародерства і варварства ще раз засвідчує про КІНЕЦЬ міфу щодо "СПОРТУ без ПОЛІТИКИ".
З огляду на це переконаний, що й офіційний УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ повинен нарешті АДЕКВАТНО зреагувати на такий стан речей.
УКРАЇНА повинна ОДНОЗНАЧНО вимагати:
- виключення Росії і Білорусі з ОЛІМПІЙСЬКОГО руху без права участі в прийдешніх ОЛІМПІАДАХ, ПАРАЛІМПІАДАХ, ОЛІМПІЙСЬКИХ ФЕСТИВАЛЯХ, включно з так званими нейтральними спортсменами;
- позбавлення права участі не лише збірних і команд, а й ВСІХ російських та білоруських спортсменів на ВСІХ, без винятку, МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ від футболу до тенісу;
- виключення із національних збірних та українських команд так званих НАТУРАЛІЗОВАНИХ спортсменів та іноземних тренерів, які досі НЕ ЗАСУДИЛИ ВІЙНУ російської орди військового злочинця Путіна;
- звільнення всіх спортивних функціонерів країни, як досі підтримують участь "невинних російських спортсменів у міжнародних змаганнях".
ВІЙНА вимагає адекватних РІШЕНЬ і це саме той випадок, коли ліквідація доктрини "СПОРТ без ПОЛІТИКИ",на тлі використання Росією своїх спортсменів як своєрідного "ПУТЛЕРЮГЕНДУ", НА ЧАСІ.
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